Депутаты ГД предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»
В России могут учредить медаль ордена «За доблестный труд». Соответствующее обращение на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова 1 мая направили парламентарии Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов.
«В наш адрес поступают обращения, предлагающие установить дополнительные меры поощрения сотрудников путем учреждения государственной награды РФ — медаль ордена «За доблестный труд», — приводит фрагмент документа «РИА Новости».
В настоящее время в РФ есть возможность получить орден «За доблестный труд». К нему могут быть представлены лица, которые ранее были награждены за заслуги в своей трудовой деятельности. Это условие затрудняет получение знака отличия, поэтому учреждение новой медали могло бы повысить престиж подобных заслуг.
В декабре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премий в области медицинской науки. Награды вручат за достижения в превентивной и персонализированной медицине, в сфере нейротехнологий и биомедицинских технологий.