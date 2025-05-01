В Москве силовики провели рейды по ночным клубам
Силовики провели рейды по ночным клубам Москвы в ночь с 30 апреля по 1 мая. Соответствующие кадры публикуют «Известия».
Кадры сняли в клубе Bizarre, где проходят вечеринки с обменом партнерами.
Предполагается, что такие меры были приняты в рамках закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено).
Другие подробности рейдов в настоящее время уточняются.
Ранее, 8 декабря 2024 года, сообщалось, что в Санкт-Петербурге после рейда в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка, полиция задержала около 20 человек. Среди задержанных оказался сын бывшего депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (признан иноагентом в РФ).