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В Москве рассказали об окружных площадках празднования Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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9 мая во всех округах Москвы будут работать праздничные площадки, где можно будет посмотреть трансляцию парада на Красной площади. Также на них пройдут выступления творческих коллективов, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Программу на окружных площадках готовят больше 2 тыс. артистов, они будут выступать на протяжении всего дня», — сообщила Сергунина.

Мероприятия пройдут в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на Центральной площади в Зеленограде, Академической площади в Троицке. Также праздничные концерты организуют в Измайловском и Бабушкинском парках, парке «Печатники» и других местах. Со сцен прозвучат известные композиции, такие как «Священная война», «Темная ночь» и «Жди меня».

Полный список площадок, расписание и график работы можно узнать на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

Более 50 экспозиций к юбилею Победы подготовили столичные музеи. Они проходят как в помещениях, так и на бульварах, улицах Москвы. Выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны — военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых.

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