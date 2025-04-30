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Около 2 тыс. км региональных дорог отремонтируют в Забайкалье до 2030 года

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Фото: Пресс-служба Минстроя Забайкалья
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В Забайкальском крае в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года планируют отремонтировать около 2 тыс. км дорог. Об этом замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Кривощеков рассказал на пресс-конференции в правительстве Забайкалья в среду, 30 апреля.

«До 2030 года необходимо привести в нормативное состояние часть дорог региональной сети, на уровне 85% — дорожную сеть городской агломерации, а также автодороги в Борзинском и Краснокаменском округах», — рассказал чиновник.

По его словам, большой объем работ запланирован на дорогах, входящих в опорную региональную сеть. В рамках нацпроекта будет приведено в порядок 1975 км покрытия.

Между тем на территории Забайкальского края в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого с 2019 по 2024 год, отремонтировали более 2 тыс. км дорог, пишет ИА ChitaMedia. В рамках нацпроектов капитально отремонтировали мост на въезде в Читу, пострадавший в результате наводнения, реконструировали мост и путепровод в поселке Дарасун.

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