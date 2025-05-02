Штурм Берлина

Берлин должна была взять Красная армия и оставить город в советской зоне влияния. Вся наша страна шла к этому, пережив кровавые котлы 1941 года, катастрофу лета 1942-го, ценой больших жертв переломила ситуацию в 1943 году и провела ряд победоносных наступлений в 1944-м.

Ранее между союзниками была достигнута договоренность, что город останется в советской зоне влияния. Но в апреле ситуация изменилась.

Президент США Франклин Делано Рузвельт уже умер, а мистер Черчилль всегда был ярым антикоммунистом.

1 апреля началась Рурская операция союзных войск. Очень скоро 300-тысячная группировка немцев была окружена, и на пути к Берлину в немецком Западном фронте образовалась гигантская брешь.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности, союзники были бы не прочь забрать столицу Германии себе.

В этих условиях войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля начали Берлинскую операцию.

Обращение Военного совета 1-го Белорусского фронта гласило: «Наши части прошли тяжелый, но славный путь. Боевые знамена наших соединений овеяны славой побед, одержанных над врагом под Сталинградом и Курском, на Днепре и в Белоруссии, под Варшавой и в Померании, в Бранденбурге и на Одере. Славой наших побед, потом и своею кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, чтобы первыми произнести слова сурового приговора немецким захватчикам. Вперед на Берлин!»

1-й Белорусский фронт нанес страшный по силе удар артиллерией и авиацией по укреплениям немцев на Зееловских высотах. Однако они были хорошо укреплены.

Уже днем Георгий Жуков ввел в бой 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии. Продвижение шло медленно, но верно. К исходу 19 апреля Одерский рубеж был прорван. Армии шли, охватывая Берлин с разных сторон.

Тем временем 1-й Украинский фронт, прорвав оборону немцев, развернул свои 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии на Берлин с юга.

Жуков не хотел допустить отхода немецких войск в Берлин. Хорошо подготовленные боевые части могли серьезно усилить сопротивление берлинского гарнизона, состоящего из разного рода частей Фольксштурма, охранников Гитлера, эсэсовцев из разных стран Европы и прочих подразделений. Это наши войска сделали. Заодно поставили заслон перед союзниками. Нашу Победу они не должны были украсть.

24–25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов создали два кольца окружения. Одним кольцом было берлинское с его гарнизоном, плюс в город пробились только остатки 56-го немецкого танкового корпуса. Остальные немецкие войска сидели в Хальбском котле юго-восточнее Берлина.

В тот же день, 25 апреля, передовые советские части встретились с американцами на Эльбе вблизи Торгау.

Тем временем немцы активно пытались пробиться на помощь своей столице. Но их атаки, в частности 12-й армии Венка и группы Штайнера, были отражены.

25 апреля начались бои в Берлине и его пригородах. Сама столица Третьего рейха представляла крупный мегаполис с большим количеством капитальных домов и сооружений, развалин от налетов союзной авиации, большим количеством подземных коммуникаций и подготовленных инженерных сооружений. По современным оценкам, Берлин защищало порядка 100–120 тыс. человек. Численность атакующих советских войск оцениваются в 400 тыс. человек.

Красная армия, используя разнообразную технику — от огнеметов до крупнокалиберных 203-мм и более пушек, — неудержимо шла вперед, снося всё на своем пути.

Применялись и экзотические для городского боя десантные катера, которые были переброшены из состава Днепровской флотилии. Это позволило взять целый район Берлина без особых потерь.

Наступающим войскам требовалась какая-нибудь значимая цель. В итоге было выбрано здание немецкого парламента — Рейхстага.

В 1945 году, конечно, никакого парламента в Германии уже не было, основные правительственные сооружения были в другом месте. Но целью штурмующих армий двух фронтов был избран Рейхстаг как хорошо видное, монументальное и известное всем здание.

Бои за Рейхстаг начались 29 апреля, они были очень тяжелыми. Защищали его эсэсовцы из стран Скандинавии, а также Франции, с ними были прибалты и немецкие моряки. На Рейхстаг выходили части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии генерала Василия Кузнецова. Изначально у этой армии были другие задачи, однако логика боя именно их вывела сюда. Интересно, думал ли летом 1941 года генерал Кузнецов, выходя из окружений, что война для него будет победоносно заканчиваться в логове зверя?

30 апреля Гитлер избавил мир от своего существования. Его примеру последовал и ряд его ближайших соратников. Остальные пошли на прорыв. Кому-то это удалось, кто-то бесследно исчез, и их тела потом долго искали, как, например, Бормана. Остальные попали в плен и позже давали показания компетентным советским органам.

1 мая лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков роты Ивана Сьянова водрузили штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии на скульптуре конного рыцаря кайзера Вильгельма на крыше Рейхстага. Егоров, Кантария и Сьянов стали Героями Советского Союза.

Алексей Берест своего Героя не получил. До сих пор точно неизвестно, что тогда с ним произошло. Но если человек герой, то он герой до конца. Берест доказал это, когда много лет спустя ценой собственной жизни спас девочку, которую вытолкнул из-под колес поезда на станции Ростсельмаш в Ростове-на-Дону в 1970 году.

Похоронен он в этом же городе на старом и полузабытом кладбище на улице Молочной. Но его могила не заброшена. Михаил Егоров ненадолго его пережил. Он погиб в автокатастрофе в 1975 году и ныне покоится у Вечного огня перед крепостной стеной Смоленска. Дольше всех прожил Мелитон Кантария. В годы грузино-абхазской войны 1992–1993 годов он с семьей бежал в Москву, умер прямо в поезде в 1993 году. Ныне его прах находится в его родном городе Джвари в Грузии.

Комендант Берлина генерал Вейдлинг приказал капитулировать своим войскам в 7 утра 2 мая, объявив следующее: «30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой, оставив на произвол судьбы всех, кто присягал ему на верность. Согласно последнему приказу фюрера, вы, немецкие солдаты, должны быть готовы продолжать бои вокруг Берлина, несмотря на то что ваши боеприпасы на исходе и в сложившемся положении дальнейшее сопротивление бессмысленно. Я приказываю немедленно прекратить всякое сопротивление».

2 мая в 10 часов утра всё вдруг затихло, прекратился огонь. «И все поняли, что что-то произошло. Мы увидели белые простыни, которые «выбросили» в Рейхстаге, здании Канцелярии и Королевской оперы и подвалах, которые еще не были взяты. Оттуда повалили целые колонны. Впереди нас проходила колонна, где были генералы, полковники, потом за ними солдаты. Шли, наверно, часа три», — писал Александр Бессараб, участник Берлинской битвы и взятия Рейхстага.

Маршал Александр Василевский о Берлинской операции написал: «Советская военная экономика и вооруженные силы достигли такого уровня, который и позволил сделать то, что ранее показалось бы чудом… Войска трех фронтов… наносили одновременно шесть ударов на 300-километровом фронте. Гитлеровские армии были скованы сразу на всем одерско-нейссенском оборонительном рубеже. В начале операции немецкие войска не были охвачены со всех сторон. И тем не менее маневр на окружение был проведен и доведен до конца. Это явилось новым шагом в развитии военного искусства».

По итогам Берлинской операции в плен попало около 480 тыс. солдат и офицеров противника. Наши потери составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные. Штурм такого большого города, который защищали морально устойчивые солдаты в такой короткий промежуток времени, — самая блестящая военная операция во всей мировой истории.

Автор — военный историк

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