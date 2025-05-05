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В столице стартовал прием заявок на конкурс «Дизайн-цех»

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Москве открыт прием заявок на конкурс «Дизайн-цех» , в рамках которого участники разработают сувенирную продукцию для нескольких организаций-партнеров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Придумывать идеи по оформлению участники будут, в частности, для Палехских мастерских Александра Гусаковского, выпускающих лаковые шкатулки, платки и элементы декора для дома. Участники поработают над коллекциями сумок, кружек и ежедневников.

Еще один заказчик — московский кластер видеоигр и анимации. Там ждут идеи по оформлению термосов, ковриков для мышки, толстовок. А для Сибирской ковровой фабрики предложат дизайн для блокнотов, значков и футболок.

«Этот конкурс — отличный шанс для дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений, чтобы продемонстрировать свои таланты. Также они смогут обменяться опытом и найти партнеров для развития и продвижения», — рассказала Сергунина.

Заявки на участие можно подать онлайн до 26 мая. Жюри выберет в общей сложности 120 человек. Их потом объединят в команды. Придуманные ими концепции оценят по нескольким критериям, включая соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации. Финал проведут в начале июня.

В 2024 году в трех потоках конкурса «Дизайн-цех» приняли участие 360 человек. Они разработали концепции сувенирной продукции для музеев, парков и акции «Тотальный диктант».

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