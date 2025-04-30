Мерц и его команда

Немецкие социал-демократы в последний день апреля устранили главную интригу политической жизни ФРГ этого года. Более 80% участвовавших во внутрипартийном голосовании членов СДПГ одобрили формирование правящей коалиции вместе с блоком ХДС/ХСС. Путь к началу работы черно-красного правительства во главе с Фридрихом Мерцем фактически открыт.

Переговоры между партиями шли непросто, однако по-настоящему крупных скандалов удалось избежать. У христианских демократов и СДПГ не было альтернативы. Только коалиция из двух «народных» партий могла предотвратить возвращение многопартийного хаоса и приход к власти АдГ. Когда-то альянс ХДС/ХСС и СДПГ называли большой коалицией, однако теперь из-за сравнительно небольшого парламентского большинства в их распоряжении от такого громкого наименования отказались.

Не было больших дебатов и по коалиционному договору. Положения документа не имеют обязательного характера, но отражают срез общественно-политической дискуссии. По большинству вопросов позиции христианских демократов и СДПГ действительно совпадают.

Прежде всего это касается внешней политики. Если в прошлом коалиционном соглашении было возможно без труда определить фрагменты, подготовленные социал-демократами или «зелеными», то теперь провести подобное разделение почти невозможно. Отказавшись от традиций «новой восточной политики» канцлера Вилли Бранда, СДПГ так и не придумала, как переизобрести ее в новых условиях, и предпочла идти в фарватере христианских демократов. Никаких особых отношений, кроме трансатлантических, в немецкой дипломатии более не предусмотрено.

Даже пост главы МИД ФРГ оказался для СДПГ недостаточно привлекательным. В итоге впервые за долгое время ведомство федерального канцлера и МИД возглавляют политики из одной партии. Проблема рассогласованности действий Олафа Шольца и Анналены Бербок не грозит тандему Фридриха Мерца и Йохана Вадефуля.

Социал-демократы оправдывают свой выбор тем, что сохранили за собой министерство обороны и получили контроль над министерством финансов. В условиях милитаризации ФРГ и непростой международной обстановки Борис Писториус обречен сохранять высокую медийную активность. Связка с минфином обеспечит контроль над щедрыми финансовыми потоками. Между внешнеполитическими амбициями и благосостоянием для себя в СДПГ предпочли выбрать второе.

ХДС же предстоит непростая работа по перенастройке отношений с американским союзникам. Вокруг будущей первой встречи канцлера Мерца с президентом Трампом уже сформированы большие ожидания. Как человек бизнеса с богатым опытом ведения переговоров Мерц, кажется, должен без проблем найти общий язык с американским коллегой. Однако канцлер-атлантист с широкими связями за океаном имеет мало доверительных выходов на команду Трампа, для которого немецкие политики — прежде всего клиентела Демократической партии США. Антипатия Трампа к Германии была заметна еще во время его первого президентского срока, и с тех пор мало что изменилось. И хотя Берлин сигнализирует о готовности к широким уступкам и компромиссом, поиск нового баланса в отношениях с Вашингтоном будет нервным и финансово затратным.

Другая сложность — отношения с РФ. Антироссийский консенсус немецкого политического мейнстрима наталкивается на неблагоприятную для Берлина логику развития украинского конфликта, проблемы с экономикой из-за отсутствия дешевых энергоресурсов, рост оппозиционных настроений. Боевой тон Мерца и его окружения в адрес Москвы до настоящего момента был лишь риторикой — либо оппозиционной, либо предвыборной. Вряд ли новое немецкое правительство бросится восстанавливать российско-германские отношения любой ценой, однако у него появится возможность отойти от наиболее одиозных конфронтационных практик.

Показательная фигура будущего главы МИД ФРГ Йохана Вадефуля. После разговора с Вованом и Лексусом, выступавшими под личиной украинского чиновника, он получил известность как сторонник поставок ракет Taurus в распоряжение ВСУ и бескомпромиссный противник Москвы. Однако этот же человек входил в состав руководства российско-германского форума «Петербургский диалог» и был участником диалоговой площадки в формате «Потсдамских встреч». При этом Вадефуль не просто отбывал свой номер. В начале 2020-х на фоне сгущавшихся туч в российско-германских отношениях он выступал против прекращения работы «Петербургского диалога». На «Потсдамских встречах» он признавал недооценку позиции Москвы по расширению НАТО со стороны немецкого руководства.

Конечно, Йохан Вадефуль, как и Фридрих Мерц, — последовательный атлантист, убежденный в незыблемости западной гегемонии. Но оба политика сохраняют для себя риторическое пространство для маневра, в том числе на российском направлении. Мерц без особого труда поменял позицию по переговорному процессу вокруг украинского кризиса, сменив требования продолжения поставок оружия Киеву на необходимость подключения дипломатии. На схожие маневры способен и Вадефуль.

Частичная нормализация российско-германского взаимодействия будет возможна при совокупности благоприятных для этого обстоятельств. Берлин должен понять, что продолжение и тем более обострение конфронтационного курса в отношении Москвы вредит Западу и самой Германии. Свое веское слово должны сказать терпящие убытки немецкие бизнесмены, запуганное «российской угрозой» гражданское общество, оппозиционные партии с конструктивной позицией в отношении РФ.

В 2022 году немецкое руководство ФРГ сделало ставку на украинский конфликт как способ решить внутренние проблемы страны. Очевидно, что ставка не сыграла, но и выйти из-за стола Берлину нелегко. Если погружение ФРГ в кризис началось с обрушения российско-германских отношений, то и ее восстановление должно стартовать с возвращения к конструктивному диалогу с Москвой. Возможно, Фридрих Мерц как человек бизнеса сможет уловить эту взаимосвязь.

Автор — старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России

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