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Эксперт рассказал, как не перегрузить дачные электросети

Эксперт Власов посоветовал использовать на даче энергоэффективные приборы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чтобы не перегрузить дачные электросети, нужно проверить доступную мощность, использовать энергоэффективные приборы, распределять нагрузку, а также регулярно проверять проводку. Об этом основатель компании Watts Battery, эксперт рынка Национальной технологической инициативы EnergyNet (Энерджинет) Юрий Власов рассказал «Известиям» 1 мая.

«Чтобы не перегрузить дачные сети, проверьте сразу доступную мощность. Для этого нужно проверить договор с энергоснабжающей компанией или технические характеристики вашего подключения. Например, стандартное дачное подключение на 5 кВт позволяет одновременно использовать устройства суммарной мощностью не более 5 000 Вт. Составьте список всех электроприборов с указанием их мощности — например, холодильник — 150 Вт, обогреватель — 2000 Вт, насос — 1000 Вт», — посоветовал он.

Эксперт также рекомендовал использовать энергоэффективные приборы — заменить устаревшие устройства на современные с классом энергоэффективности A++ или выше. Например, LED-лампы потребляют в 5–10 раз меньше энергии, чем лампы накаливания. Это снижает нагрузку на сеть, особенно в пиковые часы.

Кроме того, он отметил, что стоит распределять нагрузку. Не включать одновременно мощные приборы, например электрочайник, обогреватель и водяной насос. Следует использовать таймеры или умные розетки для автоматического управления устройствами.

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«Установите накопитель энергии: портативные или стационарные накопители позволяют накапливать электроэнергию в периоды низкой нагрузки, например ночью или при использовании солнечных панелей, и использовать ее в пиковые часы. Это особенно актуально для дач, где сети нестабильны. Например, накопитель на 2 кВт*ч может питать газовый котел, проточное насосы, канализацию и освещение несколько часов без нагрузки на сеть», — добавил Власов.

Существует миф, что при отключении электричества испортятся продукты в холодильнике. На самом современные холодильники способны сохранять температуру в течении шести-восьми часов. Поэтому не стоит беспокоиться о защите холодильника от отключений, гораздо более критично наличие воды и работа канализации, объяснил эксперт.

Если дача часто испытывает перегрузки, установка солнечных панелей с накопителем энергии снизит зависимость от сети. Солнечных панелей мощностью 1–2 кВт хватит, чтобы покрыть до 50% потребностей дачного дома, особенно летом, подчеркнул он.

«Регулярно проверяйте проводку: устаревшая или поврежденная проводка может не выдерживать даже допустимую нагрузку. Рекомендуем раз в два-три года проводить диагностику электросети специалистом», — заключил Власов.

Ранее, 19 февраля, директор по развитию бизнеса компании Ippon Кристина Вишневецкая рассказала «Известиям», что, для того чтобы обезопасить себя от неожиданного сбоя электроэнергии, необходимо использовать различные способы получения и сохранения дополнительной, резервной электроэнергии. Один из таких способов — это источник бесперебойного питания.

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