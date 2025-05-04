В атмосфере с тайной: зловещий «Космос-482» и зарядная комната

На Землю упадет космический аппарат, который 53 года вращался вокруг планеты. Третий пациент Neuralink с параличом восстановил речь с помощью ИИ. В России создали комнату для зарядки любого числа гаджетов, а также научились определять загадочные космические объекты — двойне черные дыры . «Известия» собрали рейтинг новостей науки за неделю.

Новый метод зарядки для любого числа устройств

Ученые ИТМО предложили новый метод беспроводной передачи энергии. На его основе они создали комнату, в которой можно заряжать неограниченное количество электронных девайсов без использования проводов . По словам создателей, разработка полностью безопасна для человека и по скорости передачи энергии аналогична обычной проводной зарядке .

Фото: ИТМО

Прототип представляет собой пространство площадью 4х4 м и высотой около 2,5 м. Чтобы подзарядить устройство, достаточно положить его в пределах комнаты. Поскольку беспроводная передача энергии происходит на определенной частоте (1 МГц), для подзарядки требуется использовать отдельное устройство-приемник для передачи энергии: например, он может быть выполнен в виде чехла для телефона . Комната подключается к электросети через специальный генератор и потребляет порядка 100–200 Вт, что сопоставимо с мощностью работающего компьютера или большого телевизора.

— Нашу разработку можно адаптировать к разным размерам и формам, интегрировать в разные помещения. В будущем мы планируем собрать новую комнату и сосредоточиться на поляризации — направлении магнитного поля . Сейчас у нас только горизонтальная поляризация, и это означает, что устройства будут подзаряжаться только в таком положении. Мы же хотим добавить возможность зарядки и в других положениях», — рассказала одна из авторов разработки, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории беспроводных технологий ИТМО Айгерим Джандалиева.

Ученые определили двойные черные дыры

Российские ученые создали методику для изучения систем двойных сверхмассивных черных дыр — объектов, которые образуются при слиянии галактик . Предложенный способ даст возможность рассчитать их массу, размеры орбит, скорости движения, запасы и потери энергии, а также срок жизни, оставшийся до слияния . Черные дыры в момент сближения — мощный источник гравитационных волн. Они в свою очередь представляют собой канал информации, освоение которого, в частности, позволит достоверно измерить расширение Вселенной, понять природу пространства-времени и создать сверхточные измерительные приборы нового поколения .

Фото: Global Look Press/Cover Images

— Новый способ основан на данных многолетнего наблюдения пяти блазаров. Их изучали с помощью 22-метрового радиотелескопа РТ-22 в Симеизе (Крым). История непрерывного мониторинга превышает 50 лет. Анализ информации, накопленной за это время, дает возможность сделать достоверные заключения о свойствах космических объектов . В частности, исследователи выявили класс объектов с особой периодичностью излучения. Моделирование показало, что все пять блазаров — это системы парных сверхмассивных черных дыр, и периодичность может быть связана с их орбитальным движением на стадии слияния, — рассказал «Известиям» заместитель директора КрАО РАН Александр Вольвач.

По его словам, сейчас выявлено порядка 150 объектов, которые претендуют на роль двойных сверхмассивных черных дыр .

Ученые выяснили роль гиперсоленых озер в изменении климата

Засоление озер увеличит выделение в атмосферу углекислого газа и уменьшит выделение метана. К таким выводам пришли российские ученые, изучившие поверхность озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых водоемов в мире . Исследования помогут разработать рекомендации по экологической реабилитации таких природных объектов и минимизации негативных последствий деятельности человека для окружающей среды.

Фото: Юрий Федоров

Ученые определили, как формируются потоки парниковых газов в гиперсоленом озере Баскунчак. Этот водоем относится к бессточным, то есть поступающие с водами и формирующиеся непосредственно внутри него органические вещества не вымываются, а постепенно накапливаются. Соленость Баскунчака составляет около 300 г/л, что почти в 20 раз выше солености Черного моря .

— На примере озера Баскунчак мы показали, что осолонение водоемов и засоление почв сухих ландшафтов может стать дополнительным источником углекислого газа в атмосфере. В то же время выделение метана, вероятно, будет снижаться из-за активизации в донных отложениях процессов его сульфат-зависимого анаэробного окисления , — рассказал «Известиям» руководитель проекта, доктор географических наук, заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле Южного федерального университета Юрий Федоров.

Третий пациент Neuralink с параличом восстановил речь

Брэдфорд Смит — третий человек в мире, получивший нейроимплант Neuralink, — стал первым пациентом с амиотрофическим боковым склерозом (БАС) и полной потерей речи, который вновь обрел возможность общения благодаря этой технологии . Имплант, установленный в моторной коре, содержит 1024 электрода, фиксирующих нейронную активность.

Фото: x.com/Neuralink

Сигналы передаются по Bluetooth на компьютер, где искусственный интеллект в реальном времени интерпретирует их, позволяя Смиту управлять курсором и набирать текст силой мысли . Ранее Смит использовал систему управления взглядом, работавшую только в темных помещениях. Сейчас он может общаться при любом освещении, редактировать видео и даже «говорить» своим прежним голосом, воссозданным ИИ на основе старых записей .

Смит поделился, что Neuralink вернул ему свободу, надежду и улучшил качество жизни. Этот случай демонстрирует потенциал нейроинтерфейсов и ИИ в восстановлении коммуникации у людей с тяжелыми нарушениями моторики и речи.

«Космос-482» войдет в атмосферу Земли

С 9 по 11 мая на Землю упадет космическая станция «Космос-482» , сообщили многие СМИ на минувшей неделе. Аппарат летел к Венере, но остался на орбите Земли. Он 53 года вращался вокруг Земли, и вот пришло его время упасть .

Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, «Космос-482» войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит . Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами.

Фото: Global Look Press/NASA/Jasmin Moghbeli

— Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными. Однако некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты . Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей. Что касается точного места падения, его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров , — сообщил он.