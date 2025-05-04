В атмосфере с тайной: зловещий «Космос-482» и зарядная комната
На Землю упадет космический аппарат, который 53 года вращался вокруг планеты. Третий пациент Neuralink с параличом восстановил речь с помощью ИИ. В России создали комнату для зарядки любого числа гаджетов, а также научились определять загадочные космические объекты — двойне черные дыры. «Известия» собрали рейтинг новостей науки за неделю.
Новый метод зарядки для любого числа устройств
Ученые ИТМО предложили новый метод беспроводной передачи энергии. На его основе они создали комнату, в которой можно заряжать неограниченное количество электронных девайсов без использования проводов. По словам создателей, разработка полностью безопасна для человека и по скорости передачи энергии аналогична обычной проводной зарядке.
Прототип представляет собой пространство площадью 4х4 м и высотой около 2,5 м. Чтобы подзарядить устройство, достаточно положить его в пределах комнаты. Поскольку беспроводная передача энергии происходит на определенной частоте (1 МГц), для подзарядки требуется использовать отдельное устройство-приемник для передачи энергии: например, он может быть выполнен в виде чехла для телефона. Комната подключается к электросети через специальный генератор и потребляет порядка 100–200 Вт, что сопоставимо с мощностью работающего компьютера или большого телевизора.
— Нашу разработку можно адаптировать к разным размерам и формам, интегрировать в разные помещения. В будущем мы планируем собрать новую комнату и сосредоточиться на поляризации — направлении магнитного поля. Сейчас у нас только горизонтальная поляризация, и это означает, что устройства будут подзаряжаться только в таком положении. Мы же хотим добавить возможность зарядки и в других положениях», — рассказала одна из авторов разработки, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории беспроводных технологий ИТМО Айгерим Джандалиева.
Ученые определили двойные черные дыры
Российские ученые создали методику для изучения систем двойных сверхмассивных черных дыр — объектов, которые образуются при слиянии галактик. Предложенный способ даст возможность рассчитать их массу, размеры орбит, скорости движения, запасы и потери энергии, а также срок жизни, оставшийся до слияния. Черные дыры в момент сближения — мощный источник гравитационных волн. Они в свою очередь представляют собой канал информации, освоение которого, в частности, позволит достоверно измерить расширение Вселенной, понять природу пространства-времени и создать сверхточные измерительные приборы нового поколения.
— Новый способ основан на данных многолетнего наблюдения пяти блазаров. Их изучали с помощью 22-метрового радиотелескопа РТ-22 в Симеизе (Крым). История непрерывного мониторинга превышает 50 лет. Анализ информации, накопленной за это время, дает возможность сделать достоверные заключения о свойствах космических объектов. В частности, исследователи выявили класс объектов с особой периодичностью излучения. Моделирование показало, что все пять блазаров — это системы парных сверхмассивных черных дыр, и периодичность может быть связана с их орбитальным движением на стадии слияния, — рассказал «Известиям» заместитель директора КрАО РАН Александр Вольвач.
По его словам, сейчас выявлено порядка 150 объектов, которые претендуют на роль двойных сверхмассивных черных дыр.
Ученые выяснили роль гиперсоленых озер в изменении климата
Засоление озер увеличит выделение в атмосферу углекислого газа и уменьшит выделение метана. К таким выводам пришли российские ученые, изучившие поверхность озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых водоемов в мире. Исследования помогут разработать рекомендации по экологической реабилитации таких природных объектов и минимизации негативных последствий деятельности человека для окружающей среды.
Ученые определили, как формируются потоки парниковых газов в гиперсоленом озере Баскунчак. Этот водоем относится к бессточным, то есть поступающие с водами и формирующиеся непосредственно внутри него органические вещества не вымываются, а постепенно накапливаются. Соленость Баскунчака составляет около 300 г/л, что почти в 20 раз выше солености Черного моря.
— На примере озера Баскунчак мы показали, что осолонение водоемов и засоление почв сухих ландшафтов может стать дополнительным источником углекислого газа в атмосфере. В то же время выделение метана, вероятно, будет снижаться из-за активизации в донных отложениях процессов его сульфат-зависимого анаэробного окисления, — рассказал «Известиям» руководитель проекта, доктор географических наук, заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле Южного федерального университета Юрий Федоров.
Третий пациент Neuralink с параличом восстановил речь
Брэдфорд Смит — третий человек в мире, получивший нейроимплант Neuralink, — стал первым пациентом с амиотрофическим боковым склерозом (БАС) и полной потерей речи, который вновь обрел возможность общения благодаря этой технологии. Имплант, установленный в моторной коре, содержит 1024 электрода, фиксирующих нейронную активность.
Сигналы передаются по Bluetooth на компьютер, где искусственный интеллект в реальном времени интерпретирует их, позволяя Смиту управлять курсором и набирать текст силой мысли. Ранее Смит использовал систему управления взглядом, работавшую только в темных помещениях. Сейчас он может общаться при любом освещении, редактировать видео и даже «говорить» своим прежним голосом, воссозданным ИИ на основе старых записей.
Смит поделился, что Neuralink вернул ему свободу, надежду и улучшил качество жизни. Этот случай демонстрирует потенциал нейроинтерфейсов и ИИ в восстановлении коммуникации у людей с тяжелыми нарушениями моторики и речи.
«Космос-482» войдет в атмосферу Земли
С 9 по 11 мая на Землю упадет космическая станция «Космос-482», сообщили многие СМИ на минувшей неделе. Аппарат летел к Венере, но остался на орбите Земли. Он 53 года вращался вокруг Земли, и вот пришло его время упасть.
Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, «Космос-482» войдет в атмосферу Земли и почти полностью сгорит. Такое происходит практически со всеми отработавшими аппаратами.
— Хотя этот искусственный спутник старый, принципы его конструкции схожи с современными. Однако некоторые элементы конструкции действительно могут достичь поверхности Земли. Это жаростойкие компоненты. Например, баллоны со сжатым газом и части ракетных двигателей. Что касается точного места падения, его можно предсказать с высокой точностью, поскольку орбита аппарата хорошо известна. И чем ближе момент входа в атмосферу, тем более детальный можно будет сделать прогноз. Скорее всего, погрешность составит не более нескольких сотен километров, — сообщил он.
Правда, скорее всего, он упадет в океан, так как большая часть поверхности Земли — вода, а останки аппарата неопасны, уточнил ученый. Топливо (гидразин) хотя и токсично, но полностью сгорит в атмосфере. Термостойкие элементы, те же баллоны, не представляют угрозы.