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Исследователи выяснили отношение россиян к гомеопатии

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Гомеопатическим лекарствам доверяет 32% информированных об этом методе лечения россиян, что на 7 п.п. выше результатов замера 2017 года, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 59% респондентов считают прием таких препаратов в разной степени эффективным методом лечения.

Доверие напрямую связано со степенью осведомленности, подсчитали аналитики. Среди хорошо информированных респондентов его уровень достигает 44%.

Исследование показало, что более половины россиян при выборе лечения обращаются к специалистам. В 31% случаев решение о применении гомеопатических средств принималось по рекомендации врача поликлиники или больницы, еще 24% начали прием по рекомендации врача-гомеопата.

Как показал опрос, личный опыт использования часто приводит к формированию лояльного отношения в дальнейшем. Так, 59% принимающих гомеопатические лекарственные средства, делали это неоднократно или систематически. Более двух третей активных пользователей (64%) и дальше планируют использовать такие лекарства, если того вновь потребует их состояние. Среди систематических пользователей этот показатель достигает 80%.

«Назначение лекарств — зона профессиональной ответственности врача. Только специалист компетентен определить диагноз и подобрать персонализированную схему лечения. Это не вопрос предпочтений, а стандарт качественной медицины, где во главе стоят безопасность и результат», — подчеркнула Ирина Никулина, генеральный директор «Буарон» в России.

При использовании гомеопатических препаратов респонденты больше всего удовлетворены удобством приема лекарств (77% в той или иной степени удовлетворены), отсутствием побочных эффектов (70%), полнотой и понятностью информации о препаратах (58%).

Согласно данным исследования, 53% людей, принимающих гомеопатические препараты, совмещают их с другими лекарственными средствами, демонстрируя приверженность принципам интегративной медицины.

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