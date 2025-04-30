Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 8 июня

Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлил режим чрезвычайного положения в экономике до 8 июня. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Причина продления — сохраняющаяся чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР», — говорится в Telegram-канале Верховного совета.

Сообщается, что режим ЧП в экономике Приднестровья продлен в пятый раз на 30 суток. Особый правовой режим будет действовать до 8 июня.

Как объяснили в парламенте, ЧП в экономике продлевается для восстановления необходимых условий жизнеспособности республики и для обеспечения основных потребностей населения.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 13 февраля сообщил, что европейская энергетическая компания MET Group начала поставки газа в Приднестровье. Речан добавил, что по венгерской схеме поставок правительство только проверяет операции на предмет законности.