Эксперты предположили ответ РФ в случае угрозы со стороны Балтики

Блок НАТО проводит на Балтике масштабные учения Griffin Lightning 25, которые завершатся 15 июня. На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море. По мнению экспертов, у России есть все необходимые средства, чтобы ответить на такие угрозы.

«Угрозы со стороны России нет, но им необходимо, чтобы их население верило в обратное. Делается это для удержания себя у власти, так как, когда население в страхе, им проще управлять», — сообщил «Известиям» экс-первый замкомандующего Балтийским флотом, вице-адмирал Александр Бражник.

Отражать подобные угрозы будут силы и войска Балтийского флота, а также Ленинградского военного округа, уточнил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«На вооружении у них есть, например, российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». С помощью него можно наносить удары не только по наземным объектам, но и по группировкам и одиночным кораблям. У нас также есть ракетные войска береговой обороны с комплексами «Бал» и «Бастион». Если перехватить ракеты первого еще можно, там используется дозвуковая ракета Х-35, то со вторым будут проблемы. Он вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», которые крайне сложно уничтожить современным системам ПВО. И на дальности до 300 км эти боевые системы могут применяться по кораблям абсолютно любого класса», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что военно-морской флот на Балтике располагает корветами проекта 20380 с ракетами X-35 и одними из самых малошумных подводных лодок проекта 636, которые могут применять крылатые ракеты «Калибр».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области