Россияне рассказали о готовности участвовать в ПДС при поддержке работодателя
Более 32% участников опроса готовы присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) при условии софинансирования взносов со стороны работодателя. При этом 7% опрошенных уже оформили договоры ПДС, говорится в исследовании «СберНПФ» и «Работа.ру», с которым ознакомились «Известия» 30 апреля.
По данным исследования, среди тех, кто рассматривает участие в ПДС при поддержке работодателя, 61% готовы ежемесячно откладывать до 5 тыс. рублей, а еще 28% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 1% респондентов готовы направлять на долгосрочные сбережения более 50 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, повышение интереса к формированию долгосрочных сбережений при участии работодателя происходит на фоне общего роста осведомленности россиян о программе долгосрочных сбережений. Также 37% опрошенных поделились, что знают о ПДС, еще 37% слышали о ней.
«Сегодня бизнес сталкивается с кадровым дефицитом, и расширение соцпакета становится актуальным способом удержать и привлечь персонал. Опрос показывает: для 24% россиян дополнительная льгота в соцпакете по софинансированию ПДС может повлиять на решение остаться в компании или перейти в новую», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
По его словам, бизнес также осознает важность дополнительных мотиваций для сотрудников: по данным предыдущего исследования, 46% работодателей готовы вкладываться в ПДС-счета своих специалистов, при этом половина из них рассчитывают на налоговые льготы.
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