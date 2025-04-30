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Эксперт рассказал о росте использования российских стройматериалов

Эксперт Карташев: доля использования строительных материалов РФ выросла до 72%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В 2024 году доля российских стройматериалов, используемых при строительстве офисной недвижимости, выросла с 66 до 72%, доля китайской продукции увеличилась с 10 до 15%, а европейской — упала с 24 до 13%. О текущей ситуации на рынке и перспективах импортозамещения строительных материалов для коммерческой недвижимости «Известиям» 30 апреля рассказал директор по продажам Роквул (производитель решений из каменной ваты) Роман Карташев.

«Вероятнее всего, доля российских стройматериалов, используемых для офисной недвижимости, вырастет еще на 4–5% в 2025 году. В 2024 году бурный рост на рынке стройматериалов сменился умеренным спросом — сказалось повышение ключевой ставки ЦБ и окончание программы льготной ипотеки. Однако стагнация рынка жилой недвижимости сегодня отчасти компенсируется активным строительством коммерческой инфраструктуры», — сказал он.

Более того — компании активно вкладываются в улучшение условий для своих сотрудников и инвестируют не только в строительство новых офисов, но и в обновление старых. Комфортное современное место работы является значимым преимуществом при поиске и удержании персонала на дефицитном рынке труда.

«Всё это может поддержать спрос на строительные и отделочные материалы, причем мы ожидаем, что в 2025 году, как и в 2024-м, лидерство будет оставаться за отечественными производителями. После ухода иностранных компаний рынок стройматериалов был вынужден быстро сориентироваться, сегодня отечественные производители имеют полный перечень материалов, достаточный для российского рынка», — указал он.

По его словам, за последние несколько лет репутация российских производителей стройматериалов улучшилась, выросло доверие к продукции. Кроме того, застройщики стараются всё меньше зависеть от импорта, так как это несет дополнительные риски для бизнеса.

При ремонте и строительстве офисов в последнее время максимальное внимание уделяется акустике и звукоизоляции, а также энергоэффективности и теплоизоляции. Первое прямо влияет на самочувствие людей и производительность труда, второе тесно связано с ESG-повесткой и возможностью экономить на отоплении больших площадей.

«Так, по нашим данным, спрос на стеновые панели и специальные акустические острова, которые позволяют создать акустический комфорт в офисных помещениях, за 2024 год вырос в полтора раза по сравнению с 2023 годом. В свою очередь, спрос на теплоизоляционные материалы для коммерческой недвижимости увеличился в среднем на 10%», — подытожил Карташев.

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Ранее, 6 марта, сообщалось, что 56% опрошенных россиян сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ. Чаще всего причиной конфликтов становятся выбор отделочных материалов, выбор стиля интерьера, вопросы бюджета. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО».

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