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Голикова рассказала о росте числа доноров костного мозга

Голикова: число доноров костного мозга достигло 438 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Число доноров костного мозга за прошлый год увеличилось на 120 тыс. человек. Об этом 29 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии ФМБА России.

«За прошлый год число доноров увеличилось на 120 тыс. и достигло 438 тыс. доноров. По итогам 2025 года наш регистр должен объединять уже 500 тыс. доноров», — рассказала она.

По ее словам, еще недавно пациенты зависели от оставшегося донорского материала, который поставляли из-за рубежа. Сейчас же в федеральном регистре увеличилось число доноров костного мозга.

Голикова отметила, что на данный момент для пополнения регистра, а также организации типирования выделили финансирование. Его объем стал в семь раз больше по сравнению с 2023 годом. В текущем году необходимо выполнить свыше 7 тыс. типирований.

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Ранее, 20 января, правительство РФ пополнило список жизненно необходимых и важнейших медицинских препаратов 18 лекарствами. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, большинство препаратов используют для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний.

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