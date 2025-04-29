Карта спецоперации на Украине 29 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. На этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 240 военных, три орудия полевой артиллерии иностранного производства, танк и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток сбили украинский истребитель Су-27, а ракетные войска, дроны, авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, инфраструктуру военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 24 238 орудий полевой артиллерии и минометов, 283 вертолета, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 081 танк и другие боевые бронированные машины, 54 368 беспилотных летательных аппаратов и 34 718 единиц специальной военной автомобильной техники.

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