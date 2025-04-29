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Суд удовлетворил иск Евгения Петросяна о выселении дочери из московской квартиры

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Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
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Суд удовлетворил иск телеведущего и юмориста Евгения Петросяна о выселении из квартиры дочери Викторины от первого брака. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Уточняется, что Петросян просил запретить 56-летней дочери пользоваться квартирой в центре Москвы и снять ее с регистрации.

Как сообщает корреспондент «Известий», представители Викторины на процесс не явились.

В декабре 2024 года юморист обратился в суд, чтобы выписать дочь из квартиры и аннулировать ее право на пользование недвижимостью. Тогда в документе были допущены ошибки, но в январе 2025 года Петросян подал новый иск, внеся необходимые корректировки.

Как рассказал представитель артиста, женщина не поддерживает связь с отцом и проживает в США. Их отношения носят конфликтный характер, так как после развода ведущего с артисткой Еленой Степаненко Викторина заняла сторону мачехи.

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Ранее, 30 июня, Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Петросяном. Сообщалось, что артистка требовала для себя 80%, однако в итоге имущество между экс-супругами, в соответствии с Семейным кодексом, поделили поровну.

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