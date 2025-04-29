Появилась новая методика изучения черных дыр

Российские ученые разработали способ изучения двойных черных дыр. Исследования проводят в Крымской астрофизической обсерватории Российской академии наук. Новая методика позволяет рассчитать массу и размеры орбит черных дыр. Ученые определяют скорости движения и срок жизни систем до их слияния, сообщает телеканал «Известия».

Блазары стали основой наблюдений. Это радиоисточники с ярким свечением. Исследования вели с помощью радиотелескопа РТ-22 более 50 лет. Слияние черных дыр сопровождается мощными гравитационными волнами. При этом блазары направляют потоки частиц в сторону Земли со световыми скоростями. Колебания от слияния черных дыр несут огромное количество важной информации.

Полученные данные позволят ученым изучить расширение Вселенной, понять природу пространства-времени, создать сверхточные приборы. Квантовые гравиметры помогут искать полезные ископаемые, предсказывать землетрясения, измерять вещества с точностью до атома и калибровать эталоны длины и времени.

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