Четверо детей погибли в США в результате ДТП с джипом
В США в результате инцидента с наездом джипа погибли четверо детей, еще шесть человек получили травмы. Об этом 28 апреля сообщает портал MSN.
«Четверо несовершеннолетних погибли в понедельник после того, как автомобиль проехал через центр продленного дня в Чатеме, штат Иллинойс, в результате трагического инцидента», — уточняется в публикации.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Одному раненому потребовалась эвакуация на медицинском вертолете. Водитель автомобиля также был доставлен в медучреждение.
26 апреля в городе Задонске Липецкой области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали пожилые мужчина и женщина. Столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «КамАЗ». Всего с 25 по 27 апреля на дорогах региона зафиксированы пять ДТП с пострадавшими и 61 механическое столкновение авто, в которых никто не пострадал. Погибших в ДТП на выходных нет.