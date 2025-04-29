Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

Четверо детей погибли в США в результате ДТП с джипом

0
EN
Фото: ТАСС/SHAWN FINK
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В США в результате инцидента с наездом джипа погибли четверо детей, еще шесть человек получили травмы. Об этом 28 апреля сообщает портал MSN.

«Четверо несовершеннолетних погибли в понедельник после того, как автомобиль проехал через центр продленного дня в Чатеме, штат Иллинойс, в результате трагического инцидента», — уточняется в публикации.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Одному раненому потребовалась эвакуация на медицинском вертолете. Водитель автомобиля также был доставлен в медучреждение.

Да будет свет: в России стали реже сбивать людей на дорогах
В Общественной палате обсудили комплекс мер по защите пешеходов

26 апреля в городе Задонске Липецкой области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали пожилые мужчина и женщина. Столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «КамАЗ». Всего с 25 по 27 апреля на дорогах региона зафиксированы пять ДТП с пострадавшими и 61 механическое столкновение авто, в которых никто не пострадал. Погибших в ДТП на выходных нет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025