Салют Победы прозвучал в Москве

9 мая в Советском Союзе отмечают Победу над Германией. На площадях городов с утра собираются люди, на Красной площади в Москве военных качают и дарят им цветы, рассказывают об этом дне «Известия» в номере от 10 мая.

«Вчера еще гремели над Москвой победные салюты. Вчера еще Красная армия в боях добывала победу. Сегодня замолкли пушки. Впервые после четырех лет молчат орудия. Победа добыта. Враг повержен, сложил оружие и отдал себя на милость победителей. Сегодня Красная армия вручает советскому народу самую великую в истории победу», — пишут журналисты газеты в номере 9 мая.

Наступил день Великой Победы.

Вечером прозвучит салют Победы и пройдет минута молчания в память о погибших — первая из многих впереди.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».