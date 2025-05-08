Подписан Акт о капитуляции Германии
8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты в пригороде Берлина Карлсхорсте представители немецкого главнокомандования подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
«8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена», — цитируют «Известия» приказ Верховного главнокомандующего в ближайшем выпуске, 10 мая.
Документ был подписан в присутствии представителя верховного главнокомандования Советских войск маршала Советского Союза Георгия Жукова и представителей верховного главнокомандования англо-американских и французских войск маршала авиации Англии Артура В. Теддера, генерала К. Спаатса и генерала Ж. Делатра де Тасиньи.
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Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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