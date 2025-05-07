Крепость Бреслау пала
Красная армия продолжает наступление: войска 1-го Белорусского фронта вышли на реку Эльба севернее и юго-восточнее Магдебурга. Заняты города Гентин, Цербст, а также крупные населенные пункты Шенхаузен, Бергцов, Парей, Шартау, Гервиш, Лейтцнау и другие, пишут «Известия».
До Великой Победы оставалось ровно 2 дня.
После длительной осады полностью взята под контроль крепость Бреслау.
«Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен», — говорится в сообщении «Известий».
К вечеру 7 мая в Бреслау в плен было взято около 40 тыс. солдат и офицеров.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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