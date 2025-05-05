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Советские войска захватили важную военно-морскую базу

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Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
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5 мая войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Свинемюнде — крупным портом и военно- морской базой немцев на Балтийском море, сообщает газета «Известия» в номере от 6 мая.

«В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение портом и военно-морской базой Свинемюнде, представить к награждению орденами», — приводит издание приказ Верховного главнокомандующего.

До Великой Победы оставалось ровно 4 дня.

В честь этого события в Москва салютовала солдатам двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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