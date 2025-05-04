Клементина Черчилль вернулась из поездки по местам боев
Жена британского премьер-министра Клементина Черчилль в сопровождении секретаря комитета Фонда помощи России г-жи М. Джонсон вернулась в Москву из поездки, которую она совершила по местам боев, пишут«Известия».
«Г-жа К. Черчилль, побывавшая в Сталинграде, на Кавказе, в Крыму, в Одессе и Курске, посетила госпитали, больницы, детские учреждения, знакомилась с ходом восстановительных работ в районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в номере.
До Великой Победы оставалось ровно 5 дней.
Во время пребывания в Одессе Клементина Черчилль присутствовала на первомайском военном параде, посетила медицинские и культурные учреждения, беседовала с английскими и французскими офицерами и солдатами, освобожденными Красной армией из немецкого плена, уточняют «Известия».
Вечером 5 мая председатель Антифашистского комитета советских женщин Валентина Гризодубова устроила прием в честь гостей, на котором присутствовали советские дипломаты и жены членов правительства.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.