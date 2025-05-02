Гарнизон Берлина сдался советским войскам
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова при содействии бойцов 1-го Украинского фронта Ивана Конева после упорных боев завершили разгром берлинской группы немецкой армии и полностью овладели столицей Германии Берлином, пишет газета «Известия» в номере от 4 мая.
«Берлинский гарнизон во главе с начальником обороны в 15:00 прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен», — говорится в публикации.
До Великой Победы оставалось ровно 7 дней.
За 2 мая советские войска захватили в плен более 70 немецких солдат и офицеров, пишут «Известия». Сообщается, что наиболее отличившихся в боях за взятие столицы Германии представят к присвоению наименования «Берлинских» и к награждению орденами. Это историческое событие стало поводом для двух салютов в Москве — в честь войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, взявших Берлин.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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