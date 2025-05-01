Первыми городами-героями стали Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса
1 мая 1945 года Ставка Верховного главнокомандующего дала руководству 1-го Украинского фронта директиву о подготовке Пражской наступательной операции.
Тогда же впервые в приказе Верховного главнокомандующего городами-героями названы Ленинград, Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса. В честь 1 мая было приказано произвести салют в столицах союзных республик, сообщает газета «Известия».
До Великой Победы оставалось ровно 8 дней.
Тем временем войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Бранденбургом, севернее Берлина войска заняли город Линдов.
В Берлине советская армия очистила от противника районы Шарлоттенбург, Шенеберг и более 100 кварталов в центре города. Командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков принял начальника генерального штаба германских Сухопутных войск Ганса Кребса, который передал предложение о временном прекращении огня.
«Советское командование отклонило предложение и потребовало немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В связи с отклонением требования советского командования о безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона в 18 часов 30 минут по районам, удерживаемым противником, был произведен мощный огневой налет всей имевшейся артиллерией», — передают «Известия».
Вслед за этим началась сдача в плен гитлеровских войск.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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