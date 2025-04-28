Портрет погибшего военкора «Известий» Еремина представили на выставке в Анкаре
Портрет погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военного корреспондента «Известий» Семена Еремина представлен на выставке материалов спецпроекта «Погибли за правду» в Анкаре. Кадры из выставочного зала 28 апреля публикуют «Известия».
Проект посвящен журналистам, которые погибли в зоне СВО, и направлен на сохранение памяти обо всех мужественных сотрудников средств массовой информации, работавших на фронте.
Экспозиция организована Россотрудничеством в преддверии Дня Победы. Проект инициирован информационными агентствами Донбасса и Новороссии — Донецким, Запорожским и Херсонским агентствами новостей, Луганским информационным центром — и членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Малькевичем.
О гибели Семена Еремина стало известно 19 апреля 2024 года. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона. Военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.
Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».