Премьер-министр Армении исключил разрыв отношений с Россией
Армения не намерена разрывать отношения с Россией. Об этом 28 апреля сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, российско-армянские связи основаны и будут основываться на взаимных интересах двух стран.
«Хочу подчеркнуть: иногда в Армении звучат высказывания, которые, на мой взгляд, искажают реальность. У нас нет никаких намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией», — заявил он в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом в Таллине, которую транслировали армянские телеканалы.
Пашинян уточнил, что Армения стремится выстроить хорошие отношения со всеми международными партнерами, а также урегулировать связи со странами региона. В том числе он отметил желание Еревана углубить отношения с Европейским союзом (ЕС).
Глава МИД России Сергей Лавров 3 апреля заявил, что России и Армении, несмотря на попытки расшатать отношения стран извне, удается сохранять высокий уровень политического диалога.