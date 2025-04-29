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Россияне рассказали о мерах по защите детей в Сети

Исследование: 50% опрошенных россиян наблюдают за действиями своих детей в Сети
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Среди опрошенных россиян большинство (81%) выразили мнение, что в первую очередь обучать детей правилам безопасности в Сети должны родители. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-платформы «Авито» и Альянса по защите детей в интернете, с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.

На втором месте в этом списке респонденты называют школьных учителей, а на третьем — IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. По мнению опрошенных родителей, важно, чтобы бизнес развивал образовательные проекты в сфере цифровой грамотности.

При этом каждый второй опрошенный помогает своим детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах: у 31% детей есть свой собственный аккаунт, а 20% используют аккаунты родителей. Россияне считают, что самостоятельное совершение сделок онлайн способствует развитию у детей различных навыков: финансовой грамотности — 63%, общения и переговоров — 43%, организационных способностей — 36%, предпринимательских навыков — 32%, критического мышления — 30%, а также креативности — 25%.

Большинство родителей (66%) активно обсуждает с детьми потенциальные риски, характерные для онлайн-общения, и способы их предотвращения. Половина респондентов (50%) наблюдает за действиями своих детей в сети, 49% используют инструменты родительского контроля, а 36% ограничивают время, проводимое в интернете. Также 14% родителей записывают своих детей на профильные обучающие программы.

Среди форматов обучения наиболее эффективными опрошенные назвали лекции и беседы — 57%, видеоролики и мультфильмы — 51%, интерактивные онлайн-игры — 33%, а также тренинги и мастер-классы — 27%.

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«Совершение сделок в онлайне сейчас едва ли не более популярно, чем традиционный онлайн-шопинг. И если раньше родители постепенно приучали детей к самостоятельности в обычном магазине, то теперь к этому добавилась необходимость научить безопасно общаться, покупать и продавать в интернете», — отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

В свою очередь, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова добавила, что важно, чтобы в формировании цифровой грамотности у детей активно вовлекались и другие участники цифровой среды — школы, IT-компании, платформы.

При этом директор сервиса безопасного цифрового пространства для детей от МТС Membrana Kids, эксперт благотворительного проекта «Поколение М» Арсений Эпов подчеркнул, что обеспечение безопасности детей в Сети требует от родителей сбалансированного подхода.

«Многие родители считают, что проще вообще ограничить ребенку доступ к цифровым сервисам во избежание столкновения ребенка с злоумышленниками в сети. Но изоляция — это не выход. Такие методы подрывают доверительные отношения родителей с детьми. Более того, тотальные запреты препятствуют своевременной адаптации ребенка к цифровой среде, необходимой в наше время», — уточнил он.

По его словам, важно, чтобы дети с малого возраста постепенно и под контролем взрослых учились ориентироваться в цифровом пространстве, распознавать угрозы и знать, как действовать в опасных ситуациях.

«В случае с онлайн-покупками родителям важно постепенно учить ребенка взаимодействовать с цифровыми платформами. Например, для начала можно организовать схему, при которой ребенок выбирает товары, родитель подтверждает и оформляет заказ со своей карты. На следующем этапе ребенку заводят свою карту и дают лимит трат на месяц. Спустя какое-то время этот лимит можно повысить до комфортного ребенку уровня», — сказал Эпов.

Ранее, 24 февраля, старший менеджер «Мегафона» по продуктам родительского контроля Валерия Глебова рассказала «Известиям», что, когда у ребенка появился смартфон, в первую очередь будет полезно установить приложения родительского контроля. Взрослые могут использовать их для ограничения экранного времени, отслеживания местонахождения ребенка и контроля доступа к играм и приложениям.

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