Время памяти: как поисковый отряд «Вымпел-поиск» восстанавливает историю Победы

Поисковый отряд «Вымпел-поиск» с конца 1990-х годов организует экспедиции в районы боевых действий Великой Отечественной войны. Профессиональные поисковики совместно с добровольцами проводят раскопки и возвращают имена забытым героям. С недавних пор к работе поисковиков подключились и студенты МГУ имени М.В. Ломоносова. В чем уникальность этого проекта и каких результатов удалось достичь — в фотогалерее «Известий»