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Время памяти: как поисковый отряд «Вымпел-поиск» восстанавливает историю Победы

Студенты отправляются в экспедиции по местам сражений Великой Отечественной
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Эмблема «Вымпел-поиска»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Поисковый отряд «Вымпел-поиск» с конца 1990-х годов организует экспедиции в районы боевых действий Великой Отечественной войны. Профессиональные поисковики совместно с добровольцами проводят раскопки и возвращают имена забытым героям. С недавних пор к работе поисковиков подключились и студенты МГУ имени М.В. Ломоносова. В чем уникальность этого проекта и каких результатов удалось достичь — в фотогалерее «Известий»
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Члены поискового отряда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Задача «Вымпела» — поиск пропавших без вести красноармейцев и передача утраченных артефактов и воинских реликвий их родственникам
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Раскопки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Свою деятельность поисковики безвозмездно ведут уже почти 30 лет
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Раскопки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Отряд объединяет не только профессионалов, но и множество добровольцев
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Раскопки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
С 2015 года к ним присоединились и студенты МГУ имени М.В. Ломоносова
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Раскопки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Инициативу руководителя «Вымпела», военного археолога Игоря Находкина, поддержал лично ректор Московского университета Виктор Садовничий
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Член поискового отряда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
С тех пор студенты МГУ ежегодно принимают участие в экспедиции «Вахта памяти». Она длится около 7-10 дней
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Раскопки проходят в труднодоступных местах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Раскопки проходят в самых труднодоступных местах
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Куда не добраться на автомобиле, можно проехать на мопеде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Зачастую вместо автомобилей участникам группы приходится передвигаться на легких мотоциклах
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… а дальше только пешком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Финальная часть маршрута всегда преодолевается только на своих двоих
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Находки 2025 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Причина, по которой студенты МГУ участвуют в раскопах, кроется в особой истории 8-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Дело в том, что это воинское соединение включало в себя свыше 1000 человек, напрямую связанных с МГУ
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Находки 2025 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На долю ополченцев выпали тяжелейшие бои под Ельней, в результате которых соединение де-факто перестало существовать
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Члены поискового отряда живут в местном ДК и в домах местных жителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Современные студенты чувствуют свою связь с героями прошлого и стремятся рассказать об их подвиге всю правду
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Условия спартанские, но ребят это не останавливает
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Никаких специальных условий экспедиция не предусматривает. Поисковики располагаются в домах местных жителей и административных зданиях поблизости
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Условия быта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Быт здесь максимально простой и подчас суровый, но есть и своя романтика
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Вечерний костер — самое романтическое время
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Вечерний костер становится местом единения всех членов отряда
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Члены поискового отряда ухаживают за могилами бойцов, чьи останки были обнаружены в предыдущие вахты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«Вымпел» проводит не только новые поисковые работы, но и ухаживает за могилами бойцов, чьи останки были обнаружены в предыдущие вахты
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Торжественные мероприятия у мест захоронения бойцов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
У мест захоронения бойцов проводятся торжественные мероприятия, в которых активное участие принимают сами студенты
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Торжественные мероприятия у мест захоронения бойцов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
За последние годы работы отряда были найдены останки 188 бойцов Красной армии, личность 18 из них удалось установить
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Торжественные мероприятия у мест захоронения бойцов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ряд артефактов пополнил специальную музейную экспозицию факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, посвященную боевому пути 8-1 ДНО
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