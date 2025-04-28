Готовность первого этапа новой дороги в Мурино от КАД превысила 50%
Строительство первого этапа новой автодороги в Мурино (Ленинградская область) с выходом на развязки на КАД завершено на 56%. Об этом региональный комитет по дорожному хозяйству сообщает в своем Telegram-канале.
«В Мурино идет строительство первого этапа автомобильной дороги от КАД, минуя сам быстрорастущий город и Новое Девяткино. Впоследствии она соединится с региональной трассой Санкт-Петербург – Матокса», — говорится в сообщении.
По словам руководителя ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» Дмитрия Донского, общая протяженность новой дороги составляет 2,2 км, ее техническая готовность достигла 56%. Госконтракт рассчитан до 2026 года, но основные работы планируется завершить в 2025-м, после чего будет открыто рабочее движение.
Как уточняет телеканал «78», подрядчик уже выполнил переустройство водопропускных труб и инженерных сетей Ленэнерго и ЛОЭСК, запустил локальные очистные сооружения. В ближайшие месяцы будет устроено земляное полотно и дорожная одежда, в июле стартует укладка асфальта.
Предполагается, что новая дорога разгрузит транспортные артерии Мурино, а также сделает более удобным транспортное сообщение между Санкт-Петербургом и Всеволожским районом Ленобласти.