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Стартовал прием заявок на седьмой поток программы Архитекторы.рф

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Фото: Архитекторы.рф
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Начался этап набора заявок на седьмой поток образовательной программы Архитекторы.рф, рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ, организатора проекта.

«За шесть лет программа Архитекторы.pф объединила более 600 профессионалов, работающих над развитием российских городов — архитекторов, урбанистов, социологов — всех, кто вдумчиво создаёт качественную и современную городскую среду для жителей нашей страны и будущих поколений. По решению Президента восполняется дефицит специалистов, на плечи которых ложится задача по реализации стратегий развития городов и агломераций. Сегодня Архитекторы.pф — это и платформа для карьерного роста, и трамплин для реализации амбиций городских управленцев, градостроителей, урбанистов. Вместе они создают новую архитектурную культуру России, сохраняя достояние прошлого. Наша образовательная программа — важный инструмент качественного и долгосрочного развития территорий: от динамичных мегаполисов до небольших сёл Дальнего Севера», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа профессионального развития реализуется при поддержке Минстроя и правительства России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и рассчитана на подготовку высококомпетентных специалистов по развитию городской среды, мастер-планированию и созданию современных городских пространств.

«Перед строительной отраслью стоят амбициозные задачи — не просто строить много, но и делать это качественно, с душой, создавая комфортную и красивую среду для жизни людей. Архитектура — это лицо наших населенных пунктов, и важно, чтобы в стране работали талантливые, смелые специалисты, способные сочетать функциональность, эстетику и современные технологии. Программа Архитекторы.рф помогает формировать новое поколение профессионалов, которые будут менять облик России к лучшему. На сегодня около половины выпускников прошлых потоков работают в государственных структурах и подведомственных организациях. Прием заявок на седьмой поток продлится до 18 мая. Участниками программы вновь станут 100 специалистов из разных регионов России», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В программе Архитекторы.рф могут участвовать не только дипломированные архитекторы и градостроители, но и социологи, экологи, географы, культурологи, политологи, экономисты, антропологи, юристы и специалисты в сфере туризма и коммуникаций.

На первом этапе конкурсного отбора кандидатам требуется заполнить анкету и отправить профессиональное портфолио. Успешным конкурсантам будет предложено пройти видеоинтервью. Заключительным этапом отбора станет заседание экспертной комиссии, которая определит состав седьмого потока лидерской программы.

Продолжительность программы составляет около 8 месяцев. Она включает 4 очных модуля и предусматривает различные форматы обучения, в том числе, исследовательские поездки по России и зарубежью, лекции, встречи с экспертами и работу в проектных группах.

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