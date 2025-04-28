Суд в Москве приговорил к 8,5 года колонии диггера Дубаса за нелегальную экскурсию
Суд в Москве приговорил к 8,5 года колонии экскурсовода-диггера Никиту Дубаса за нелегальную экскурсию по Неглинке, во время которой погибли восемь человек. Об этом 28 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Кроме того, вынесен приговор руководителю компании «Спутник» Александру Киму, которая организовывала данные экскурсии. Ему назначили 5,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Оба фигуранта признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании.
Инцидент произошел 20 августа 2023 года, когда экскурсовод проводил группу из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В этот момент начался сильный ливень, в результате которого коллектор затопило. Все восемь участников экскурсии, включая самого экскурсовода Константина Филиппова, трагически погибли. В Москве-реке нашли тела всех спустившихся в коллектор, в том числе двух подростков.
Организаторов подземных экскурсий Дубаса и Кима заключили под стражу в августе 2023 года. Тогда же Басманный суд заочно арестовал гендиректора экскурсионного бюро «Авангард» Александра Лазовского, который тоже проходит обвиняемым по делу. Мужчина уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и был объявлен в розыск. В сентябре текущего года стало известно, что Ким и Дубас пытались скрыть следы преступления.
Следователи проводили обыски в офисах компаний, которые организовывали такие спуски под землю. Тогда выяснилось, что турфирма ООО «Спутник», которая организовала экскурсию, не была официально зарегистрирована. 18 октября стало известно, что расследование по этому делу завершено.