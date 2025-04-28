Собянин рассказал о создании безбарьерной среды в домах по реновации
Безбарьерная среда — обязательный элемент кварталов реновации, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Все жилье строится по всем нормам и с учетом реальных потребностей конкретных семей.
«Несколько лет назад безбарьерная среда в домах и около них была редкостью. Сегодня это реальность, которую мы создаем системно и с заботой о людях с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и семьях с детьми», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.
Полы подъездов и лифтовый холл новых домов находятся на одном уровне, без ступенек. Для тех, кто использует кресла-коляски, сделаны широкие коридоры и дверные проемы. На пешеходных дорожках возле домов — пологий уклон и нескользкое покрытие.
В рамках программы реновации в Москве в 12 округах и 80 районах оборудовано более тысячи квартир, адаптированных под потребности горожан с особенностями здоровья. Такое жилье получили больше 1,5 тыс. человек.