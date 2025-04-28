В Минсельхозе сообщили о росте производства рапсового масла

В России выросло производство рапсового масла. Так, в I квартале текущего года было произведено 382 тыс. т продукции, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Указанная динамика позволяет наращивать экспорт продукции: за три месяца этого года он увеличился к уровню 2024 года на треть и на половину в физическом и стоимостном выражениях соответственно, в том числе за счет поставок в Китай», — сообщили в министерстве.

Также было отмечено, что Россия вносит около 7% в глобальные физические поставки масложировой продукции и занимает вторую позицию в мире по экспорту рапсового масла.

За первые три месяца текущего года Россия поставила на зарубежные рынки более 400 тыс. т рапсового масла на сумму около $400 млн, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем экспорта увеличился в физическом выражении на треть, а в стоимостном — почти в 1,5 раза. Все последние годы крупнейшим покупателем отечественного рапсового масла является Китай, на который в начале текущего года приходится более 85% наших поставок. По сравнению с I кварталом 2024 года российские экспортеры нарастили отгрузки в Поднебесную на четверть в физическом выражении. Замечу, что Россия для КНР является крупнейшим продавцом рапсового масла, занимая более половины китайского импортного рынка», — пояснил он «Известиям».

По его словам, всего в 2024 году география поставок охватывала 29 стран. В 2025 году впервые осуществлены поставки КНДР.

Ранее, 12 феврале, в Минсельхозе сообщили о росте выпуска растительных масел. Отмечалось, что в 2024 году отечественные производители выпустили более 10,4 млн т растительных масел, что на 6,9% больше уровня предыдущего года.