Остросюжетный детективный сериал «СМЕРШ 3» выйдет в эфир 8 мая
В центре сюжета новой, третьей части популярной франшизы «СМЕРШ» два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). В сериале также снялись Юрий Анпилогов, Леонид Громов, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Полина Долиндо, Максим Дромашко, Елизавета Нилова и др.
Война близится к финалу, но немецкое командование всё еще вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала.
В этот сезон вошли две новеллы — «Объект 196» (пять серий) и «Секретный истребитель» (четыре серии). Новелла «Объект 196». Советская контрразведка вскрывает многоходовую отвлекающую операцию: под угрозой сам маршал Георгий Константинович Жуков. Лаврову и Семенову нужно предотвратить угрозу — не дать обезглавить советское командование.
Новелла «Секретный истребитель». Новое задание — провести операцию по захвату экспериментального реактивного истребителя Messerschmitt Me.262, размещенного на временном полевом аэродроме противника в Белоруссии.
Премьера первых частей франшизы — сериалов «СМЕРШ» и СМЕРШ. Продолжение» — состоялась на РЕН ТВ, соответственно, в 2019 и в 2022 годам. Оба эти проекта входят в топ-6 самых успешных сериалов производства РЕН ТВ.