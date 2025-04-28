Маск рассказал о сроках замены людей на роботов-хирургов

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новинку по внедрению электродов в ткани человеческого мозга, 27 апреля отметил, что такими темпами роботы смогут заменить хирургов в течение пяти лет.

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал он под постом блогера Марио Науфала об успешных испытаниях робота Hugo.

По мнению Маска, роботы-хирурги способны выполнять трудную, требующую высокой концентрации работу быстрее и качественнее человека, добавили в «Газете.ru».

24 марта сообщалось, что среди опрошенных предпринимателей 86% пользуются нейросетями. Почти половина обращается к искусственному интеллекту несколько раз в день. При этом 89% отметили, что нейросети помогают им работать эффективнее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa».