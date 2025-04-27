СМИ узнали о регистрации 177 случаев заражения оспой обезьян в Сьерра-Леоне

В Сьерра-Леоне произошла вспышка оспы обезьян (mpox), за последние два дня специалисты зафиксировали 177 случаев заражения вирусом. Об этом 27 апреля сообщила газета The Guardian Nigeria со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

«Сьерра-Леоне столкнулась с ростом числа зарегистрированных случаев заражения оспой обезьян: за последние дни было зарегистрировано 177 новых случаев», — говорится в материале издания.

Уточняется, что наибольшее количество заболеваний было зафиксировано во Фритауне, столице государства. Медики отправлены в дома людей, которые могут быть заражены, для проведения скрининговых обследований.

По информации издания, с января в Сьерра-Леоне зарегистрировали 763 случая заболевания mpox, 282 из которых закончились летальным исходом.

Министерство здравоохранения Азербайджана 18 января сообщило о том, что в стране был обнаружен первый случай заболевания оспой обезьян. Там отметили, что 22-летний гражданин Азербайджана обратился в больницу с симптомами вируса. Предположительно, во время туристической поездки в другую страну молодой человек контактировал с инфицированными.