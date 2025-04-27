Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ
Политика
Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам РФ
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
Госсекретарь США заявил о необходимости гарантий при мирной сделке по Украине
Армия
Расчет дрона группировки «Запад» уничтожил гаубицу ВСУ в Харьковской области
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Мир
Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 40
Общество
Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Мир
СМИ сообщили о рассмотрении США вариантов возобновления диалога с КНДР
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
Лавров указал на интерес США в совместном ведении бизнеса с Россией
Общество
Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Мир
Уолтц отметил решительный настрой Трампа на заключение сделки с Украиной по ресурсам
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Общество
В Балашихе люди принесли цветы к месту гибели генерала Москалика

В РФ почти половина студентов-платников обучаются на юристов и экономистов

0
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России почти половина студентов-платников обучаются на юристов и экономистов. По контракту получают образование по популярным специальностям свыше 1 млн человек, сообщает телеканал «Известия». Более трети образовательных кредитов по льготной ставке 3% выдаются будущим юристам и экономистам. Всего на платной основе в России обучается более 2,4 млн студентов. В Минобрнауки отмечают переизбыток специалистов популярных профилей. Ведомство прорабатывает подходы к регулированию платного приема в вузы. Изменения нацелены на регулирование уровня перенасыщения рынка труда. Планируется установить планку приема по популярным специальностям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025