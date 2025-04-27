В РФ почти половина студентов-платников обучаются на юристов и экономистов
В России почти половина студентов-платников обучаются на юристов и экономистов. По контракту получают образование по популярным специальностям свыше 1 млн человек, сообщает телеканал «Известия». Более трети образовательных кредитов по льготной ставке 3% выдаются будущим юристам и экономистам. Всего на платной основе в России обучается более 2,4 млн студентов. В Минобрнауки отмечают переизбыток специалистов популярных профилей. Ведомство прорабатывает подходы к регулированию платного приема в вузы. Изменения нацелены на регулирование уровня перенасыщения рынка труда. Планируется установить планку приема по популярным специальностям.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.