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Важные праздники 27 апреля — Антипасха и Красная горка: что строго нельзя делать, приметы

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В воскресенье, 27 апреля, православные верующие отмечают Антипасху, известную также как Красная горка, пора свадеб. Что означает название «Антипасха» и как правильно встретить праздник — в материале «Известий».

Антипасха или Фомино воскресение — 2025: суть церковного праздника

Первое воскресенье после Пасхи по церковному календарю называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. В народной традиции праздник известен как Красная горка, пора свадеб.

Название «Антипасха» вовсе не означает противопоставление главному христианскому празднику, это скорее повторение и завершение пасхальных торжеств, отдание праздника.
Термин появился еще в VI веке, богослужения в храмах в этот день во многом напоминали пасхальные.

Церковь празднует в этот день уверение апостола Фомы в Воскресении Учителя — Иисуса Христа.

Красная горка — 2025: что за православный праздник

Народное название первого воскресенья после Пасхи — Красная горка. По одной из версий, название связано с тем, что в этот период уже нет строгого поста, и молодежь выходила на гуляния, часто устраивая их на высоком месте, где снег таял в первую очередь.

Начиная с этого дня в храмах возобновлялось таинство Венчания, а потому на Красную горку приходилось много свадеб.

Считалось, что свадьбы, сыгранные на Красную горку, обеспечат молодоженам счастливую семейную жизнь. К поженившимся парам относились как к счастливцам, считали, что такой союз будет крепким и плодовитым.

Поминовение усопших в апреле 2025 года

На Пасху и всю последующую праздничную неделю особенным образом поминать усопших не принято. В апреле 2025 года первый особый день поминовения усопших — Радоница — выпадает на вторник, 29 апреля.

В этот день верующие подают записку в храме с именами усопших, чтобы о них помолились на литургии, а также приходят на кладбище, чтобы поделиться пасхальной радостью с умершими и привести в порядок могилы.

Некоторые организуют в этот день поминальную трапезу: готовят и подают кутью, блины, крашеные яйца, а часть еды раздают нуждающимся с молитвой за упокой.

Что нельзя делать на Антипасху и Красную горку

Поскольку Антипасха является продолжением праздника светлого Христова Воскресенья, в этот день также принято ходить на службы в храмы, однако главный акцент делается именно на явлении Христа апостолу Фоме.

Под запретом в этот день, как и я в любой другой, конфликты и ссоры. Важно, что еще не настало время ездить на кладбища, а в храмах до Радоницы не служат панихиды.

Но если кто-то пришел на могилу, можно самостоятельно помолиться и спеть пасхальный тропарь.

Народные приметы 27 апреля

В народе 27 апреля вспоминают святого Мартина, которого также прозвали «Лисогоном». Считалось, что именно в этот день лисицы покидают старые норы и роют новые.

Существовали и погодные приметы на этот день:

Если вслед за легкими облаками идут грозовые — жди осадков и сильного ветра. Если пошел снег, в мае вероятны заморозки.

Наоборот, гром в Фомино воскресенье является предвестником щедрого урожая. А если в ночном небе много звезд, жди богатый урожай.

Резкое похолодание на Антипасху предупреждает о том, что ближайшие семь дней окажутся ненастными.

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