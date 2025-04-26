Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе

В шведском городе Вестерос Умеренная коалиционная партия выступила с инициативой о переносе расположенного рядом с аэропортом представительства Русской православной церкви (РПЦ). Об этом 26 апреля сообщил телеканал SVT.

Лидер местного отделения партии Элисабет Унель заявила, что в современных условиях необходимо убрать иностранное представительство из района аэропорта, так как оно может представлять угрозу безопасности. По ее словам, речь идет о «собственности иностранного государства, расположенной в чувствительной зоне».

Политики направили в администрацию Вестероса официальное предложение об экспроприации здания. Ответ на инициативу ожидается в конце мая. В случае одобрения вопрос будет передан на рассмотрение правительства, а собственнику предложат компенсацию на 25–30% выше рыночной стоимости.

Как отметил глава местной администрации Стаффан Янссон, ранее в Вестеросе вопрос об экспроприации на основании предполагаемых связей с Россией не поднимался.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что в Дании продолжается травля приходов РПЦ Московского патриархата. Оказывается давление как на организации, включая отказ в получении финансирования и аренде помещений, так и на их лидеров, вплоть до задержания и проведения полицейского расследования о возможных попытках оказания влияния на принимаемые датскими властями решения.