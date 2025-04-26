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На Украине произошел масштабный сбой банковской системы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Крупный сбой парализовал банковскую систему Украины. Об этом 26 апреля сообщает местный «24 канал».

Сбои наблюдались в работе терминалов в магазинах и метро, а также на общеукраинских онлайн-сервисах.

По сообщениям источника, причина сбоя связана с техническими сложностями у подрядчика и обновлениями в центре обработки данных.

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Ранее, 9 марта, на Украине зафиксировали значительные трудности с оплатой картами Visa и Mastercard. В Киеве и других городах страны пользователи не могли расплатиться картами в супермаркетах и осуществить переводы через электронные приложения.

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