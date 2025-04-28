Кинотеатр есть у нас дома: треть зрителей не ходит на фильмы из-за цен на билеты

Перестали ходить в кинотеатры или ходят значительно реже — так ответила треть участников исследования аудитории, которое по заказу «Известий» провела компания Wanta Group. Потому что за год средняя цена на билеты выросла почти на сто рублей. Итог: за первый квартал 2025 года было продано меньше всего билетов за последние три года — менее 40 млн. «Известия» разбирались, что делать зрителям, которые не хотят платить больше, и кинотеатрам, которые не могут работать с пустыми залами.

Билеты в кино будут дорожать

Россияне экономят на кино из-за подорожания билетов. К таким выводам пришла компания Wanta Group, которая по заказу «Известий» провела в апреле исследование аудитории. Учитывалось мнение респондентов из городов с численностью населения больше ста тысяч человек и старше двенадцати лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно данным исследования, 16% опрошенных продолжают ходить в кинотеатры так же, как в прошлом году, и делают это во многом благодаря системе скидок. К последним относятся Пушкинская карта и специальные предложения для студентов. Существенная часть респондентов — 39% — оптимизировала расходы. Они покупают билеты по акциям, отказываются от сопутствующих услуг, включая траты в кинобаре, но, главное, выбирают более дешевые залы, чем прежде. Проще говоря, ищут эконом-кинотеатры, жертвуя качеством показа и комфортом.

При этом треть опрошенных полностью отказались от походов в кинотеатры или стали делать это реже. Как рассказала «Известиям» генеральный директор компании Wanta Group Мария Щербаль, тенденция особенно заметна среди категорий, не имеющих доступа к льготным программам. Речь идет о части молодежи 25–34 лет и о людях старше 35.

— Наблюдаемая динамика подтверждает, что доступность скидочных механизмов играет ключевую роль в сохранении потребительской лояльности: там, где возможности для экономии ограничены, вероятность полного отказа от услуги возрастает, — рассказала «Известиям» Мария Щербаль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О подорожании билетов свидетельствуют и данные ЕАИС. Так, на 23 апреля этого года средняя цена похода в кино составила 417 рублей. В ту же дату в 2024-м билет стоил в среднем 343 рубля. На фоне подорожания билетов приходится говорить и о низкой посещаемости кинотеатров. В первом квартале 2025-го было продано минимальное количество билетов за последние три года. В период с января по март кинотеатры посетило 39,3 млн зрителей — это меньше, чем в период коронавирусных ограничений, отмечают эксперты.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков видит причину низкой посещаемости в первом квартале в отсутствии взрослого контента и регулярных громких премьер.

— На Новый год не было взрослого контента, — поясняет он. — Выходили в праздники исключительно детские фильмы — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». Близко к праздникам стояли «Елки 11», они собрали больше миллиарда. Но они вышли в декабре, — рассказал Алексей Воронков «Известиям». — Детский контент сработал более чем, но его не хватило, чтобы показать фантастические результаты по посещаемости за первый квартал.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Высказался Алексей Воронков и о росте цен на билеты , эту ситуацию он считает нормой.

— Цены растут на все, это нормально. Резких скачков на билеты в кино нет с 2014 года. И если мы посмотрим заполняемость в новогодние праздники, никого не смутили цены в 500–600 рублей на кассовые фильмы, потому что были билеты и дешевле – на другие картины. Если кино хорошее, за него не жалко отдать 450–500 рублей. Если не брать в расчет Москву, то в регионах чашке кофе в любом кафе стоит 350–500 рублей.

Летом киноманов, возможно, ждут новые потрясения: средняя стоимость билета может вырасти вновь — Воронков прогнозирует преодоление «психологического порога» в 500 рублей.

— На середину 2024 года себестоимость билета в кино составляла 413 рублей. Мы брали в расчет коммерческие кинотеатры. В декабре цифра колебалась в пределах 467. Летом же мы получим цифру в 500–510 рублей, — считает эксперт. — По такой цене надо собрать минимум 15 человек на сеанс. Только тогда кинотеатры сработают хотя бы в ноль. А мы с вами знаем, что на сеансы утром иногда приходит по два-четыре человека. Вечером залы, конечно, заполнены гораздо плотнее.

На вопрос, как проводят досуг те, кто отказался от кинотеатров, отвечает другая статистика. По данным аналитического агентства «ГфК-Русь», в первом квартале доля городских жителей, пользующихся платными подписками на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Всего же подписками пользовались 54%, что также стало рекордом.

Фото: Global Look Press/Erik Reis

При этом падение посещаемости кинотеатров как будто не вяжется с тем, какие сборы приносят кинопоказы. За первый квартал 2025 года общая российская касса составила 17,3 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. За последние годы лучше результат был только в 2024-м — 18,4 млрд.

По итогам второго и третьего квартала вряд ли стоит ждать высоких цифр: впереди лето, и большие релизы прокатчики ставить не рискуют. Владельцы кинотеатров уповают на осень и зиму, а потом будут Новый год и «Буратино». К счастью, аудитория, которая пойдет на этот фильм, от кинотеатров отказываться пока не собирается.