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В Дагестане пресекли незаконный оборот алкогольной продукции

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Фото: УФСБ России по Республике Дагестан
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В Дагестане пресекли противоправную деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Дагестан.

По данным следствия, в городе Кизляре был задержан грузовой автомобиль под управлением жителя Северной Осетии — Алании. В ходе досмотра авто в оборудованном тайнике было обнаружено и изъято 56 коробок безакцизной алкогольной продукции.

Уточняется, что сумма ущерба государству оценивается в 1 млн рублей. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.

Отмечается, что уголовное наказание предусмотрено по ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

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В январе сообщалось, что в Хабаровске завершилось расследование уголовного дела по факту реализации контрафактной табачной и алкогольной продукции. Отмечалось, что общий оборот составил порядка 6,5 млн рублей. Из него изъяли свыше 21 тыс. пачек сигарет и 14 тыс. бутылок спиртного.

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