Казенный расчет: власти отлучат банки от приема платежей в госучреждениях

Казначейство планирует уже в этом году запустить новый сервис — госэквайринг — для приема платежей учреждениями, выяснили «Известия». Сейчас для проведения оплат в музеях, университетах и школах нужен банк, который взимает комиссию, — новый механизм исключит из этой цепочки посредника. Объем таких платежей составляет порядка 2–3 трлн ежегодно. Госучреждения смогут сэкономить средства на комиссиях и затем пустить их в развитие. Но финансовые организации, наоборот, потеряют в доходах, из-за чего могут повысить стоимость других операций.

Как работает система госэквайринга

В России в этом году хотят запустить госэквайринг для приема платежей госучреждений, сообщили «Известиям» в пресс-службе Казначейства. Там пояснили: этот механизм позволит госучреждениям не платить процент за транзакции банкам-эквайерам, которые обслуживают госучреждения. Например, речь идет о платежах за образовательные услуги в школах, детских садах, вузах.

— Если госучреждение будет использовать систему быстрых платежей (СБП), то Казначейство исключит из этого процесса кредитные организации. В этом случае в роли банка-эквайера таких платежей выступает сама служба. Остается лишь банк плательщика (где счет открыт у гражданина), который оплачивает начисление или товар, — уточнили в Казначействе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас банк-партнер, с которым госучреждение заключает договор, берет на себя организацию осуществления платежей. Казначейство, в отличие от банков, не будет взимать деньги за проведение оплаты, позволяя экономить в среднем 1,5% от суммы каждой операции. Сейчас федеральная служба стала полноправным участником СБП.

Новая технология позволит зачислять деньги от банка плательщика в Федеральное казначейство напрямую, без посредника и мгновенно, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: ни человек, который оплачивает услугу, ни бюджетная организация не будут платить комиссию за проведение такого платежа. Банки-посредники, которые сейчас оказывают эквайринговые услуги на «Госуслугах», смогут сконцентрироваться на дополнительных клиентских сервисах, которые будут способствовать повышению лояльности клиентов, отметили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Там уточнили: новая технология приема платежей позволит принимать транзакции в бюджет не только на кассе в местах оказания гражданам услуг, но и на сайтах, в мобильных приложениях государственных организаций, на порталах государственных и муниципальных услуг.

Пилотный проект стартует в Москве в этом году — на одной из площадок в парке Зарядье, уточнили в Казначействе. Эти позиции обсуждались на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко, на котором он одобрил ведомственную программу цифровой трансформации Казначейства. По результатам тестового запуска госэквайринг в следующем году распространят по всей стране. Кроме того, к сервису СБП Казначейства позднее смогут подключиться порталы государственных и муниципальных услуг, центры государственных услуг «Мои документы» (МФЦ), уточнили в Казначействе, это еще больше расширит возможности применения госэквайринга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Известия» направили запрос в Минфин о том, сколько удастся ежегодно экономить госучреждениям с помощью нового механизма.

Ежегодный объем платежей за государственные и образовательные услуги, культурные и спортивные мероприятия в России в среднем составляет порядка 2 трлн рублей, рассчитал партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в 2025 году транзакции в пользу госучреждений могут составить примерно 2–3 трлн рублей с учетом инфляции и высоких темпов экономического роста в России в последние годы. То есть сэкономить госучреждениям удастся порядка 1,5% от этой суммы — порядка 40–60 млрд рублей.

Сколько потеряют банки от внедрения госэквайринга

После введения госэквайринга Казначейство будет частично выполнять функции банка, отметил Денис Тарадов из «Юникон». Обработка платежей, обеспечение их безопасности и учет средств — это функции, которые традиционно относятся к финансовой деятельности. Однако Казначейство не будет заниматься кредитованием или управлением депозитами.

— В целом переход на госэквайринг через систему быстрых платежей — это шаг в правильном направлении. Банки давно превратили комиссию за прием платежей в стабильный источник дохода, причем без учета того, что речь идет о массовых, обязательных и зачастую социально значимых платежах. Фактически государство субсидировало кредитные организации, оплачивая комиссию за прием денег, например за кружки в детском саду или госпошлину, — считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил: при этом сами банки не несли существенных рисков, а просто обслуживали процесс перевода — за немалые проценты.

Сейчас при средней комиссии около 1,5% финансовые организации получают за такие переводы доход примерно 30–45 млрд рублей ежегодно, рассчитал Владимир Чернов.

По его словам, для большинства банков эти потери не станут критичными, особенно для крупных игроков, у которых есть самые разные источники дохода и годовая чистая прибыль в 10–30 раз превышает эту сумму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако некоторые мелкие банки могут повысить комиссии по другим операциям или увеличить стоимость банковских продуктов для россиян, чтобы нивелировать свои потери от госэквайринга, предупредил Владимир Чернов. Например, немного поднять ставки по кредитам. «Известия» направили запрос в Ассоциацию банков России о том, как там относятся к внедрению госэквайринга.

В то же время это значимый шаг для оптимизации бюджетных расходов, считает Денис Тарадов из «Юникон». Но его успех зависит от технической реализации и реакции банковского сектора.

Однако и с сервисом СБП, который потенциально сможет доставлять средства до Казначейства, транзакции не смогут быть полностью бесплатными для властей, так как обслуживать систему все же придется за госсчет, но из «другого кармана», отметил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. При этом нововведение сможет добавить возможно более простой и удобный метод оплаты для населения.