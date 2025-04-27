Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и инфраструктуре аэродромов ВСУ
Мир
В посольстве РФ в Уругвае сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре
Мир
Трамп заявил о близком решении конфликта после встречи с Зеленским в Ватикане
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
Во Франции призвали Макрона уйти в отставку из-за инцидента с Трампом в Ватикане
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Политика
В Кремле пообещали сообщить обо всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидерах
Мир
Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара в порту
Мир
Президент Ирана выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к западу от острова Маккуори
Мир
Карни выразил соболезнования семьям жертв трагедии на фестивале в Ванкувере
Спорт
Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Опелку
Мир
В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции
Мир
Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание на всей территории России в начале мая
Мир
Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тыс.

Эксперт назвал подходящее время для ремонта

Эксперт Орехов: капитальный ремонт лучше делать летом
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лето подходит для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, рассказал «Известиям» 27 апреля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«С наступлением строительного сезона, который в России традиционно начинается в мае и длится до конца сентября, возрастает активность как частных заказчиков, так и профессиональных бригад. Это время года оптимально для большинства капитальных работ, включая замену труб, прокладку электропроводки, демонтаж перегородок, укладку стяжки и оштукатуривание. Дневная температура держится в пределах +20…+30 градусов, что позволяет безопасно работать с цементными растворами, красить фасады и оперативно выносить строительный мусор», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, это также период наивысшей стоимости: работы, которые зимой могли бы стоить 3000–3500 рублей за 1 кв. м, летом вырастают до 4500–5000 рублей. В июле и августе загрузка мастеров достигает пика — найти свободную бригаду на мелкий объем становится почти невозможно.

«Наиболее выгодно в летние месяцы выполнять кровельные работы, наружную отделку, замену коммуникаций и остекление балконов. Всё, что требует доступа к внешним частям здания, лучше делать до конца сентября. К примеру, монтаж мягкой кровли летом не только проще технически, но и качественнее, так как при температуре выше +15 градусов битумные материалы ложатся ровнее и быстрее схватываются», — объяснил Орехов.

Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта
Региональные операторы должны будут делать обследование техсостояния дома раз в пять лет

Он также уточнил, что с октября начинается снижение активности. В ноябре стоимость услуг может упасть на 15–20% по сравнению с пиковыми месяцами. Появляются скидки на стройматериалы: гипсокартон, краски, плитку можно купить дешевле на 10–30%. Это хорошее время для внутренней отделки — покраски, укладки плитки, сборки мебели, установки дверей. Многие магазины распродают остатки летних коллекций, а поставщики импортных материалов стараются освободить склады перед новым сезоном. В то же время эксперт предупредил, что к зиме стоит быть внимательнее, потому что не исключено, что импортные материалы — например, сантехника, осветительное оборудование, инженерные системы — могут подорожать.

Для тех, кто планирует установку кондиционеров, лучшее решение — купить оборудование зимой, когда спрос падает и производители проводят акции. Эксперт уточнил, что в декабре–феврале можно найти сплит-систему на 20–25% дешевле, чем летом. Однако установку он рекомендовал запланировать на весну, когда наружные температуры позволяют проверить устройство в режиме охлаждения.

«Если вы планируете капитальный ремонт — действовать лучше летом, несмотря на более высокую цену за работу: технически это проще и быстрее. Внутреннюю отделку, мебель, косметику и установку оборудования можно сэкономить, перенеся на осень и зиму. Главное — учесть курс валют и заранее приобрести нужные материалы, иначе ожидаемая экономия может раствориться в росте цен», —заключил Орехов.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что 56% опрошенных россиян сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ. Чаще всего причиной конфликтов становятся выбор отделочных материалов, выбор стиля интерьера, вопросы бюджета. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025