Эксперт назвал подходящее время для ремонта

Лето подходит для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, рассказал «Известиям» 27 апреля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«С наступлением строительного сезона, который в России традиционно начинается в мае и длится до конца сентября, возрастает активность как частных заказчиков, так и профессиональных бригад. Это время года оптимально для большинства капитальных работ, включая замену труб, прокладку электропроводки, демонтаж перегородок, укладку стяжки и оштукатуривание. Дневная температура держится в пределах +20…+30 градусов, что позволяет безопасно работать с цементными растворами, красить фасады и оперативно выносить строительный мусор», — отметил он.

Однако, по словам эксперта, это также период наивысшей стоимости: работы, которые зимой могли бы стоить 3000–3500 рублей за 1 кв. м, летом вырастают до 4500–5000 рублей. В июле и августе загрузка мастеров достигает пика — найти свободную бригаду на мелкий объем становится почти невозможно.

«Наиболее выгодно в летние месяцы выполнять кровельные работы, наружную отделку, замену коммуникаций и остекление балконов. Всё, что требует доступа к внешним частям здания, лучше делать до конца сентября. К примеру, монтаж мягкой кровли летом не только проще технически, но и качественнее, так как при температуре выше +15 градусов битумные материалы ложатся ровнее и быстрее схватываются», — объяснил Орехов.

Он также уточнил, что с октября начинается снижение активности. В ноябре стоимость услуг может упасть на 15–20% по сравнению с пиковыми месяцами. Появляются скидки на стройматериалы: гипсокартон, краски, плитку можно купить дешевле на 10–30%. Это хорошее время для внутренней отделки — покраски, укладки плитки, сборки мебели, установки дверей. Многие магазины распродают остатки летних коллекций, а поставщики импортных материалов стараются освободить склады перед новым сезоном. В то же время эксперт предупредил, что к зиме стоит быть внимательнее, потому что не исключено, что импортные материалы — например, сантехника, осветительное оборудование, инженерные системы — могут подорожать.

Для тех, кто планирует установку кондиционеров, лучшее решение — купить оборудование зимой, когда спрос падает и производители проводят акции. Эксперт уточнил, что в декабре–феврале можно найти сплит-систему на 20–25% дешевле, чем летом. Однако установку он рекомендовал запланировать на весну, когда наружные температуры позволяют проверить устройство в режиме охлаждения.

«Если вы планируете капитальный ремонт — действовать лучше летом, несмотря на более высокую цену за работу: технически это проще и быстрее. Внутреннюю отделку, мебель, косметику и установку оборудования можно сэкономить, перенеся на осень и зиму. Главное — учесть курс валют и заранее приобрести нужные материалы, иначе ожидаемая экономия может раствориться в росте цен», —заключил Орехов.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что 56% опрошенных россиян сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ. Чаще всего причиной конфликтов становятся выбор отделочных материалов, выбор стиля интерьера, вопросы бюджета. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО».