Комплексный подход: Киргизия получила от России ЗРК С-300

Киргизия получила от России ЗРК С-300, сообщил «Известиям» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов. Эти ракеты — элементы объединенной системы ПВО, соглашение о создании которой вступило в силу в 2023 году. Киргизия готова совершенствовать сотрудничество с РФ в военной сфере по линии ОДКБ. Москва сейчас укрепляет его не только с Бишкеком, но и с Центральной Азией в целом. Почему вопрос безопасности актуален для региона и как с этим справляется ОДКБ — в материале «Известий».

Сотрудничество РФ и Киргизии в военной сфере

Киргизия получила от России систему С-300, сообщил «Известиям» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

— У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Секретарь Совета безопасности выразил надежду, что комплекс можно будет увидеть в Бишкеке на параде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне 8 мая. Ранее в ряде СМИ распространилась информация, что на репетиции парада в Киргизии были замечены как раз зенитные ракетные системы С-300ПС и «Тор-М2КМ», а также полученные от Белоруссии модернизированные ЗРК С-125-2БМ.

Договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 была достигнута в 2021 году во время визита президента республики Садыра Жапарова в РФ. В ноябре 2023-го вступило в силу соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. Согласно документу, Россия координирует действия войск объединенной региональной системы ПВО в зоне коллективной безопасности, а Киргизия управляет этими действиями.

Для размещения войск и техники республика выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой Кант в 20 км от Бишкека. В 2023-м официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал соглашение об объединенной системе ПВО большим достижением.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также сообщалось, что в рамках соглашения страны будут проводить учения, готовить кадры, модернизировать системы ПВО. Россия берет на себя все финансовые и материально-технические расходы. Экс-начальник генерального штаба минобороны Киргизии Руслан Мукамбетов в 2024-м подтвердил, что его страна должна получить систему С-300 из РФ.

Россия и Киргизия работают над созданием совместной системы ПВО в рамках Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности. У Москвы есть аналогичные соглашения с другими странами СНГ, включая Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. Например, в 2023-м Россия поставила в Таджикистан восемь установок С-300.

Россия и Киргизия на плановой основе продолжают сотрудничество, говорит Марат Иманкулов.

— У нас есть российская военная база в Канте, авиационная составляющая ОДКБ, эта работа непрерывно ведется, и мы ее будем совершенствовать, — подчеркивает он.

Укрепление военного сотрудничества РФ в регионе

Киргизия в то же время сотрудничает и с НАТО. Например, в 2023-м в США в штате Монтана проходили учения с участием военнослужащих республики, а также Казахстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Командно-штабные учения ОДКБ Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов

Но сейчас Киргизия заинтересована в совершенствовании военного сотрудничества с Россией в рамках ОДКБ, говорит Марат Иманкулов.

— Мы ведем многовекторную политику. С США тоже практикуем (сотрудничество. — Ред.), и иногда часть их вооруженных сил участвует в обучении наших военнослужащих. Проблем нет. Но основная доля обеспечения стабильности и безопасности в наших странах принадлежит ОДКБ, и мы будем всячески укреплять эту организацию. Это наша национальная безопасность, региона и на пространстве ОДКБ, — подчеркнул Марат Иманкулов.

Основные угрозы безопасности для стран Центральной Азии — международные террористические организации, кризис в соседнем Афганистане, наркотрафик. Сотрудничество в ОДКБ, СНГ и ШОС позволяет бороться с проблемами в регионе. Однако важная роль в решении угроз безопасности принадлежит именно России.

Москва на этом фоне укрепляет сотрудничество в военной сфере и с другими акторами региона. Например, РФ и Узбекистан в январе приняли план сотрудничества между ведомствами на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Впервые программу стратегического партнерства в военной сфере две страны приняли в 2021-м. После этого военнослужащие из РФ и Узбекистана вместе с военными из Таджикистана провели учения на полигоне в 20 км от границы с Афганистаном.

Программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026–2030 годы Москва утвердила и с Душанбе. Стороны условились укреплять взаимодействие не только в оборонной, но и в антитеррористической и антинаркотической сферах. В Таджикистане находится 201-я российская база. В 2023-м агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана заключило соглашение о сотрудничестве с МВД России на 2023–2025 годы. Тогда Москва выделила Таджикистану 250 млн рублей. Ранее РФ выделяла Таджикистану более $3,5 млн на борьбу с наркоугрозой на период с 2019 по 2021 год.

Для России и Центральной Азии укрепление военного сотрудничества — часть формирования единой региональной архитектуры безопасности по линии ОДКБ. Вполне ожидаемо, что в укреплении сотрудничества заинтересованы все стороны, говорит «Известиям» научный сотрудник ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Сапрынская.

— На фоне переосмысления подходов к движению «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и изменения конфигурации угроз на южных рубежах возрастает необходимость совместной адаптации механизмов реагирования, — говорит она.

Узбекистан, Киргизия, Таджикистан имеют протяженную границу с рядом нестабильных участков, поэтому объединенное сотрудничество играет важную роль в стабилизации ситуации в регионе, уверена эксперт. Взаимодействие по линии ОДКБ — это унификация протоколов реагирования, совместные учения, обмен разведданными и координация действий в кризисных ситуациях.

Фото: Global Look Press/artifant

В последнее время в странах Центральной Азии наблюдается тенденция на укрепление регионального сотрудничества в военной сфере. Например, накануне шестого саммита стран Центральной Азии в 2024-м президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам региона усилить сотрудничество в сфере безопасности. «На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности», — сказал он. Более того, бывший посол Киргизии в Азербайджане Кайрат Осмоналиев предлагал создать тюркскую ОДКБ или НАТО. Однако официального отклика со стороны стран-партнеров эта идея не получила.