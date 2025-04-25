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Московский проект получил премию «Парки России»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Семейный тематический парк «Орион» на ВДНХ отметили национальной премией «Парки России». Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, он занял первое место в категории «Парк года» в номинации «Парк развлечений».

«Возрождение ВДНХ продолжается. Одновременно с реставрацией архитектурных памятников комплекс возвращает свою главную историческую функцию — экспозиционную, а еще предлагает гостям новые форматы культурно-познавательного и активного отдыха. В этом сезоне в „Орионе“ работает уже десять аттракционов. Согласно принятой стратегии, до 2030 года их число вырастет более чем в три раза», — рассказала Сергунина.

Церемония награждения прошла в Москве в рамках Международной выставки-конференции Park Season Expo. На мероприятии представители ВДНХ договорились о сотрудничестве с Ассоциацией парков России, Всероссийским обществом охраны природы и Ассоциацией ландшафтных архитекторов России. Партнерство будет реализовано в рамках научно-исследовательских, просветительских, экологических и культурных проектов.

В парке «Орион» расположены аттракционы, детские площадки, гастрономические точки. Особой популярностью пользуется канатная дорога «Воздушный трамвай» — самая длинная в столице. Кабинки, которые напоминают космические аппараты, поднимают посетителей на высоту 32 метра.

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