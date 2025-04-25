Россиянам предложили AI-модель для расчета оптимальной цены аренды жилья

Сервис краткосрочной аренды «Домклик24» представил ряд улучшений, направленных на усиление безопасности и повышение качества взаимодействия между арендаторами и собственниками. Об этом сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.

Среди ключевых нововведений — внедрение AI-модели для расчета оптимальной стоимости аренды за ночь. Система анализирует множество параметров, включая цены на аналогичные объекты и сезонный спрос.

Также владельцы жилья получили доступ к расширенной информации о потенциальных арендаторах, включая историю бронирований и статус верификации через «Сбер ID».

Как сообщили в компании, сервис автоматически страхует объекты недвижимости на период пребывания гостей.