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Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет

Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова признали виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и лишил звания генерал-майора. Обвинение строилось вокруг хищения 1,7 тыс. т металлических изделий в Запорожской области. Что известно о деле — в материале «Известий».

В чем обвиняют Попова

• Уголовное дело в отношении генерала Ивана Попова было возбуждено весной 2024 года по двум эпизодам: по ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

• Следствие установило, что Попов был причастен к хищению изделий металлопроката общим весом 1,7 тыс. т и стоимостью 115 млн рублей. Их должны были использовать для возведения оборонительных сооружений в Запорожской области. Ущерб государству был нанесен в 2023 году. В то время Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией, которая обеспечивала оборону на запорожском направлении.

• В ходе судебных заседаний выяснилось, что хищение организовал генерал-лейтенант Олег Цоков. Он собрал преступную группу, в которую вошли Попов и бизнесмен Сергей Моисеев. Обвинение заявило, что Цоков воспользовался увлечением Попова спортивными ставками и перевел ему 1,3 млн рублей, а заодно подкупил его жену автомобилем за 4 млн рублей, чтобы вовлечь его в преступный замысел. Попов вносил ложные сведения о поступлении металлических изделий в воинские части, а Моисеев занимался реализацией похищенного имущества. В отношении Цокова уголовное дело было прекращено в связи с его гибелью 11 июля 2023 года во время украинского обстрела Бердянска.

• Уголовное дело в отношении Попова было возбуждено в мае 2024 года. Спустя три месяца был задержан его однофамилец и тоже генерал Павел Попов, занимавший пост замминистра обороны. Он также обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Однако их дела, несмотря на некоторые случайные совпадения, никак не связаны.

• Первоначально Иван Попов был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Однако после трех ходатайств защиты его перевели под домашний арест. Эта мера пресечения действовала с июля 2024 по февраль 2025 года, когда Тамбовский гарнизонный военный суд вновь вернул Попова в СИЗО после того, как он выехал из Тамбова в Москву.

Что решил суд

• Суд 24 апреля вынес обвинительный приговор Попову по обоим пунктам обвинения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и штраф в размере 800 тыс. рублей. Моисееву назначено четыре года лишения свободы и штраф в 600 тыс. рублей. Оба они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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• Суд также лишил Попова воинского звания генерал-майор. В течение двух лет после освобождения ему будет запрещено занимать руководящие должности.

• Во время процесса Попов неоднократно изъявлял желание отправиться в зону спецоперации по защите Донбасса. В апреле 2025-го Минобороны направило ходатайство о приостановлении уголовного преследования и направлении в воинскую часть для заключения контракта, однако суд не принял решения на этот счет. Уже после оглашения приговора адвокат Сергей Буйновский заявил, что Попов не будет участвовать в боевых действиях.

Что известно о Попове

• Попов родился в 1975 году в Волгоградской области. После окончания Московского высшего военного командного училища он проходил службу на Северном Кавказе и участвовал сначала во второй чеченской войне, а затем в вооруженном конфликте в Южной Осетии. В 2015 году Попов окончил Военную академию Генштаба и стал командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады.

• После начала спецоперации Попов сначала стал начальником штаба 11-го армейского корпуса, а затем возглавил 58-ю общевойсковую армию. В этом качестве он отчитывался об отражении украинского контрнаступления на запорожском направлении в июне 2023 года.

• В июле 2023-го Попов был снят с должности и направлен для прохождения дальнейшей службы в группировку российских войск в Сирии. В декабре 2024-го его уволили из Вооруженных сил РФ и исключили из списка части.

• Вскоре после задержания Попова Служба безопасности Украины объявила его в международный розыск в связи с возбуждением собственного уголовного дела. Защита военного попросила привлечь к уголовной ответственности украинских следователей в связи с незаконным возбуждением уголовного дела.

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